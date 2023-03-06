«الوثبة» بطل كأس برجيل للبولو

غنتوت (الاتحاد)

توج فريق «الوثبة»، بلقب البطولة التنشيطية للبولو، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي على كأس مستشفيات برجيل، والتي جرت مبارياتها بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، بفوزه على فريق السعديات بنتيجة 7-3، في المباراة النهائية للبطولة، والتي تأتي في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، والتي تمثل ختام موسم البولو في غنتوت، ويشارك فيها 4 فرق بمعدل «هنديكاب 18 جول».

وجاء فريق صير بني ياس في المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة التي أقيمت وفقاً للنظام الأميركي باستمرار الفرق حتى ختام البطولة، فيما جاء فريق السلع في المركز الرابع، وكان المركز الخامس من نصيب فريق البرشاء.

وفي ختام البطولة قام مطر سهيل اليبهوني عضو مجلس إدارة النادي يرافقه خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، وبرانو دوسيزا نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات برجيل ومدير العمليات في دبي والإمارات الشمالية بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.