«جودو الإمارات» أول «العرب» في بطولة طشقند الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)

واصل «جودو الإمارات» تألقه في بطولة «طشقند جراند سلام» للجودو لعام 2023، التي نظمها اتحاد أوزبكستان للجودو، وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو IJF ، بمشاركة 364 لاعباً ولاعبة من 49 دولة من بينهم 5 دولة عربية هي دولة الإمارات، السعودية، مصر، الجزائر، ولبنان.

اختتمت منافسات البطولة مساء أمس الأول بقاعة «يونس آباد» الرياضية، وبجملة جوائز نقدية قدرها حسب لائحة الاتحاد الدولي 154 ألف دولار، وشهدت نجاحاً رائعاً في كافة النواحي لممارسة أكثر من 20 ألف شاب وشابة لرياضة الجودو في أوزبكستان.

وشهدت البطولة الكبرى، فوز لاعبنا المقاتل ظفار كوسوف ببرونزية وزن تحت 100 كجم، بفوزه على بطل أوكرانيا أنتون سافيتي، ثم السويسري الشاب أيش دانيال بعد مباراة قوية، ليبلغ الدور قبل النهائي لتلك المجموعة في مواجهة بطل النمسا فارا أرون، الذي حل وصيفاً في النهائي، ليخسر أمامه بالنقاط بعد لقاء متكافئ امتد لزمن المباراة كاملاً، ليخسر المباراة نتيجة خطأ «تكتيكي»، لم يسعفه الوقت لمعالجته من دون الوصول للحسم بـ«الاسكور الذهبي».

وفاز ظفار في الملحق على بطل كازاخستان شارخان نوري خان ليواجه بطل اليابان كوتارو أووكا القوي، ليصعدا معاً لمنصة التتويج لنيل الميدالية البرونزية، بعد أن أظهر ظفار شخصية اللاعب البطل مواصلة لتألقه في بطولة آسيا الماضية، التي نال فيها الميدالية الذهبية، ثم بلوغ مرحلة المجموعات في بطولة العالم للجودو ودور الثمانية في أبوظبي جراند سلام بسبب الإصابة، ونال المركز الخامس في بطولة القدس، وفضية بطولة باريس الكبرى، وقد وفرت تلك المشاركات رصيداً وافراً من النقاط في سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024، والتي تسبقها العديد من المشاركات، أبرزها بطولة العالم للجودو، التي تحتضنها العاصمة القطرية في مايو المقبل.

وفي منافسات البطولة، خسر لاعبنا الصاعد جريجوري أرام مباراته في منافسات وزن تحت 90 كجم أمام بطل اليابان موراو سانشيزوا، الفائز بذهبية بطولة طوكيو 2020 وبطولة باريس جراند سلام 2021، وغيرها من الألقاب العالمية التي رجحت كفته.

ومع انتهاء مراسم بطولة طشقند، احتل منتخب اليابان المركز الأول ثم أوزبكستان وصيفاً، وجورجيا ثالثاً، فيما احتل منتخب الإمارات المركز الأول عربياً، والمركز 22 في الترتيب العام، متساوياً مع كل من أذربيجان، رومانيا، والسويد، بالرغم من مشاركتنا بلاعبين اثنين، فيما شاركت أوزبكستان بـ 56 لاعباً ولاعبة.