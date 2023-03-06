مبخوت وماجد وسالم نجوم «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد علي مبخوت نجم نادي الجزيرة، الهداف التاريخي لدورينا جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة عشر من دوري أدنوك للمحترفين في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الأسبوعي.

ونجح مبخوت في ترجيح كفة «فخر أبوظبي» في موقعة الشارقة، بعد تألقه اللافت وقيادة فريقه للفوز على الشارقة الذي دخل المباراة منتشياً بفوزه في كأس السوبر على العين، ولكن عزيمة الجزراوية أعطت الأفضليه لرجال المدرب الهولندي مارسل كايزر، الذين نجحوا في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين في معقل «الملك» في الشارقة.

ونال الحارس المخضرم ماجد ناصر القفاز الذهبي لأفضل حارس بالجولة 18 لأدائه الرائع في مباراة «الفرسان» أمام اتحاد كلباء ليواصل شباب الأهلي تربعه على قمة دورينا، بينما حصل الحكم المتميز احمد سالم خلفان على لقب أفضل حكم في الجولة 18 بعدما نجح في إدارة مباراة الوحدة والنصر بكفاءة واقتدار.

يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة، بينما يتم تحديد أفضل صافرة وفق تقييم لجنة فنية خاصة بالاستفتاء، يترأسها مسلم أحمد خبير التحكيم والحكم الدولي السابق.