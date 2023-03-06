الثلاثاء 7 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبخوت وماجد وسالم نجوم «سبورت فور أوول»

مبخوت وماجد وسالم نجوم «سبورت فور أوول»
6 مارس 2023 10:30

دبي (الاتحاد)
حصد علي مبخوت نجم نادي الجزيرة، الهداف التاريخي لدورينا جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة عشر من دوري أدنوك للمحترفين في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الأسبوعي.
ونجح مبخوت في ترجيح كفة «فخر أبوظبي» في موقعة الشارقة، بعد تألقه اللافت وقيادة فريقه للفوز على الشارقة الذي دخل المباراة منتشياً بفوزه في كأس السوبر على العين، ولكن عزيمة الجزراوية أعطت الأفضليه لرجال المدرب الهولندي مارسل كايزر، الذين نجحوا في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدفين في معقل «الملك» في الشارقة.
ونال الحارس المخضرم ماجد ناصر القفاز الذهبي لأفضل حارس بالجولة 18 لأدائه الرائع في مباراة «الفرسان» أمام اتحاد كلباء ليواصل شباب الأهلي تربعه على قمة دورينا، بينما حصل الحكم المتميز احمد سالم خلفان على لقب أفضل حكم في الجولة 18 بعدما نجح في إدارة مباراة الوحدة والنصر بكفاءة واقتدار.
يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة، بينما يتم تحديد أفضل صافرة وفق تقييم لجنة فنية خاصة بالاستفتاء، يترأسها مسلم أحمد خبير التحكيم والحكم الدولي السابق.

أخبار ذات صلة
«الزعيم» يُسقط «الفرسان» في سباق «أغلى الكؤوس»
شباب الأهلي يواجه كاظمة الكويتي في «سوبر آسيا» للسلة
علي مبخوت
دوري أدنوك للمحترفين
ماجد ناصر
الجزيرة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
جانب من المعرض (تصوير: وليد أبو حمزة)
الإمارات
افتتاح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 01:42
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
الإمارات
حملات تفتيشية على الأسطح والأطباق اللاقطة في أبوظبي
اليوم 01:42
سلطان النيادي
الإمارات
هزاع المنصوري: سلطان النيادي يخضع لفترة راحة للتأقلم على بيئة انعدام الجاذبية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©