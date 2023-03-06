جيرو: أنا «الكبير» في «الديوك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي أعلن فيه عدد غير قليل من نجوم منتخب فرنسا و«كوادره» القديمة اعتزال اللعب الدولي مع «الديوك»، منذ انتهاء بطولة كأس العالم الأخيرة بقطر، تمسك المهاجم أوليفييه جيرو نجم إيه سي ميلان الإيطالي، والهداف التاريخي للمنتخب «53 هدفاً»، برغبته في استكمال مسيرته الحافلة مع المنتخب تحت قيادة ديديه ديشامب المدير الفني، الذي تم تمديد عقده حتى مونديال 2026.

وحرص جيرو، في حديث لشبكة «فوكس» على أن يؤكد اعتزامه الاستمرار حتى «يورو 2024» على أقل تقدير، حيث سيكون وقتها في سن 37.

وعلق قائلاً: قميص المنتخب مهم جداً بالنسبة لي وأنا فخور بما حققته مع «الديوك»، ولم ينته الأمر بعد، فمازال عندي الحافز والدافع والتصميم على أن أضع «لبنة جديدة في هذا الصرح»، وأن أكون «أخاً أكبر» لهذا الجيل الجديد من اللاعبين الذين شاهدنا بعضهم خلال مونديال 2022«، ولمن سيأتون بعدهم أيضاً. أضاف جيرو: مازلت موجوداً وألعب على أعلى مستوى احترافي مع «الروسونيري»، وأنا تحت أمر المنتخب والمدير الفني في أي وقت، وأرغب في أن أسهم في إسعاد الفرنسيين وأن أستمتع في الوقت نفسه لأقصى درجة.

وتابع جيرو: يورو 2024 في «ركن مهم من رأسي»، ولهذا أواصل الحفاظ على لياقتي البدنية وقدرتي التنافسية تحسباً لاستدعائي في أي وقت.

ويرغب جيرو في تحسين أرقامه أكثرمع المنتخب، ولا يكتفي بكونه الهداف التاريخي، أو أنه لعب 120 مباراة دولية، وضعته في المرتبة الرابعة بين الأكثر خوضاً لمباريات دولية مع «الديوك» حيث لا يفصله عن تيري هنري الثالث في الترتيب، سوى ثلاث مباريات دولية فقط.

ويعلن ديديه ديشامب المدير الفني عن أول تجمع للمنتخب يوم 16مارس الجاري من أجل الاستعداد لمباريات التصفيات الأوربية المؤهلة لهذه البطولة الأوروبية الأولى، حيث سيواجه منتخب فرنسا نظيره الهولندي يوم 24 مارس، ثم منتخب أيرلندا 27 من نفس الشهر.

وكان النجم المخضرم هوجو لوريس «145 مباراة دولية»، أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب العودة من كأس العالم الأخيرة، وانضم إليه ستيف مانداندا الحارس الاحتياطي، وأيضاً رافائيل فاران قلب دفع مانشستر يونايتد، إلى جانب المهاجم الهداف كريم بنزيمة الذي كان قد انسحب من المونديال الأخير بسبب الإصابة، وسارع بعدها بإعلان اعتزاله اللعب الدولي.

وكشفت بعض المصادرالفرنسية عن أنه لم يكن ينوي إعلان ذلك، لولا أنه علم بقرار بقاء ديشامب على رأس المنتخب حتى مونديال 2026، بينما كان يمني النفس بتولى صديقه ومدربه السابق زين الدين زيدان المهمة بعد المونديال.

وأوضحت المصادر نفسها أن اعتزال بنزيمة يفتح الباب أمام جيرو ليكون المهاجم رقم واحد في تشكيلة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، مع التسليم بظهورمهاجمين شباب مثل ماركوس تورام لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، وراندال كولو مواني مهاجم آينتراخت فرانكفورت.