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الرياضي

الريال يواصل السقوط

الريال يواصل السقوط
6 مارس 2023 02:06

مدريد (د ب أ)

تلقت حظوظ ريال مدريد في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، ضربة موجعة جديدة، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه ريال بيتيس، في المرحلة الـ24 للمسابقة. 

وبقي ريال مدريد، الذي تعادل مع أتلتيكو مدريد في المرحلة الماضية بالبطولة، في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة، برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف منافسه العتيد برشلونة (المتصدر). في المقابل، ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 40 نقطة في المركز الخامس. 

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وفشل نجوم ريال مدريد في استثمار الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة وترجمتها إلى أهداف، رغم سيطرة الفريق الملكي على مجريات اللقاء في معظم الفترات، ليواصل نتائجه المهتزة في الفترة الأخيرة. 

ويأتي هذا التعادل، ليوجه الريال صدمة جديدة لجماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب خسارة الفريق الأبيض صفر / 1 أمام ضيفه برشلونة، يوم الخميس الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا. 

وتعد هذه هي المباراة الخامسة التي يخفق فيها الريال في تحقيق الفوز خلال لقاءاته التسعة الأخيرة التي خاضها بالدوري الإسباني، علماً بأنه أول تعادل يتعرض له فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المسابقة خلال الموسم الحالي خارج ملعبه.

ريال مدريد
برشلونة
ريال بيتيس
كريم بنزيمة
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