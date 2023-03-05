روما يعرقل يوفنتوس والإنتر يستعيد الوصافة

روما (أ ف ب)

فرمل روما صحوة ضيفه يوفنتوس عندما تغلب عليه 1-صفرعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، بهدف سجله جانلوكا مانشيني في الدقيقة 53، في المرحلة الخامسة والعشرين في بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وضرب روما عصفورين بحجر واحد، حيث استعاد نغمة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة امام كريمونيزي 1-2 في المرحلة الماضية وصعد الى المركز الرابع بفارق الاهداف امام ميلان.

في المقابل، مني يوفنتوس بخسارته الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري وتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز السابع.

واستعد روما جيداً لمواجهة ريال سوسييداد الإسباني الخميس المقبل، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وهو اليوم ذاته الذي يستضيف يوفنتوس فرايبورج الالماني ضمن الدور ذاته من المسابقة ذاتها.

وكان يوفنتوس الذي مني بخسارته الاولى في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، يمنّي النفس بمواصلة زحفه نحو مراكز دوري الأبطال وتعويض النقاط الـ15 التي حُسِمَت منه بسبب قضية التلاعب المالي.

وكان يوفنتوس البادئ بالتهديد إثر ركلة حرة انبرى لها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وطار لها العملاق الصربي دوشان فلاهوفيتش برأسه، لكن حارس المرمى الدولي البرتغالي روي باتريسيو تصدى لها (5).

ورد فريق العاصمة بتسديدة قوية لليوناردو سبيناتسولا من خارج المنطقة، أبعدها الدفاع (18)، وتلاعب صانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبالا بدفاع فريقه السابق، وسدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس المرمى البولندي فويتشيخ شتشيزني (27).

وجرب مانويل لوكاتيلي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس باتريسيو (41).

وكاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو يفعلها، عندما تلقى كرة عرضية من المدافع الدولي البرازيلي دانيلو أمام المرمى فتابعها برأسه، لكنها ارتدت من القائم الايمن وشتتها الدفاع (44).

ونجح مانشيني في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، أسكنها الزاوية اليمنى للحارس (53).

وكاد المدافع الكولومبي خوان كوادرادو يدرك التعادل بتسديدة قوية من ركلة حرة جانبية، ارتدت من القائم الايمن الى خارج المنطقة (58).

وأنقذ شتشيزني مرماه من هدف ثان بتصديه ببراعة لرأسية المدافع الإنجليزي كريس سمولينج من مسافة قريبة (75).

وسدد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا كرة قوية من خارج المنطقة أبعدها باتريسيو إلى ركنية (78)، وكاد مانشيني يسجل خطأ في مرمى فريقه برأسية من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيمن (83).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد مهاجمه البديل مويز كين بعد دقيقة واحدة من دخوله مكان كوادرادو، وذلك بسبب ضربه مانشيني بدون كرة (90+1).

واستعاد إنتر ميلان بطل الموسم قبل الماضي توازنه والمركز الثاني، بفوزه على ضيفه ليتشي 2-صفر.

ومنح الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان التقدم لإنتر في الدقيقة 29، وأضاف الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الثاني في الدقيقة 53، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم، ومعززاً موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين في الدوري بفارق خمسة أهداف، خلف مهاجم نابولي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن المتصدر.

وعوض إنتر خسارته المفاجئة أمام مضيفه بولونيا صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم وانفرد بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.

واستغل إنتر خسارة جاره وغريمه التقليدي ميلان أمام فيورنتينا 1-2، وفض معه شراكة المركز الثاني الذي كان انتزعه لاتسيو مؤقتاً بتغلبه على نابولي المتصدر 1-صفر في افتتاح المرحلة.

وبات الفارق بين إنتر ونابولي 15 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.