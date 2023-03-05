اقترب من «توب 5»..صلاح يزيح فاولر ويبصم على «الضحية 26»

عمرو عبيد (القاهرة)

سحق ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد بسبعة أهداف من دون رد، خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة 26 من "البريميرليج"، ليرفع "الريدز" رصيده إلى 42 نقطة قافزاً إلى المركز الخامس، وتبقى له مباراة واحدة مؤجلة قد تعيده إلى "المربع الذهبي" حال الفوز بها، وشهدت تلك "الليلة التاريخية" انفراد النجم المصري، محمد صلاح، بصدارة قائمة هدافي ليفربول في تاريخ "البريميرليج" بعدما هز شباك "اليونايتد" مرتين ليصل إلى الهدف رقم 129 خلال 205 مباريات، ليبعد الإنجليزي روبي فاولر عن تلك القمة، ويواصل الاقتراب من قائمة "توب 5" لهدافي "الريدز" في مختلف البطولات عبر العصور!

وخلال المباراة المثيرة، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية بكل المسابقات ضد مانشستر يونايتد، كما نجح في رفع رصيده الشخصي إلى 10 أهداف بشباك "الشياطين"، ليقتحم قائمة "خاصة" تضم الأسطوري ألان شيرر، كونهما الوحيدان اللذان نجحا في تسجيل 10 أهداف في مرمى "اليونايتد" عبر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أصبح كودي جاكبو وداروين نونيز أول ثنائي من ليفربول يسجل هدفين في نفس مباراة بالدوري ضد مانشستر يونايتد، منذ آرثر جودارد وجيمس ستيوارت في فبراير 1910.

صلاح توهج بشدة أمام "الشياطين" كعادته، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما ليساهم وحده في 57% من حصاد "الريدز" في تلك المباراة، التي شهدت لمسه الكرة 57 مرة وتسديده 3 كرات منها 2 على المرمى تحولت في كل مرة إلى هدف، بدقة 66.6%، وجاءت محاولاته بواقع 2 داخل منطقة الجزاء وواحدة خارجها، كما مرر 31 كرة بدقة 71% بينها 3 تمريرات مفتاحية، وأنتجت 2 منها هدفين، ونجح "الفرعون المصري" في الفوز بـ 8 ثنائيات أرضية من إجمالي 12، مقابل تعرضه لـ6 أخطاء ارتكبها لاعبو "اليونايتد" ضده في محاولة لإيقافه من دون فائدة، ليسقط "الشياطين" لأول مرة بعد 11 مباراة متتالية في جميع البطولات المحلية والقارية دون خسارة، حيث فاز في 9 وتعادل في مباراتين خلال فترة شهدت فوزه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية والتأهل إلى ربع نهائي "يوروبا ليج"!

وفي ليلة شهدت تحقيق ليفربول أكبر فوز في تاريخه على الإطلاق على حساب مانشستر يونايتد "7-0"، متجاوزاً انتصاره السابق في أكتوبر 1895 بنتيجة 7-1 خلال تواجدهما بالدرجة الثانية، كان "الملك المصري" على موعد مع كتابة التاريخ على طريقته الخاصة، ليواصل إبداعه في "البريميرليج" الذي أسقط خلاله 26 "ضحية" بأهدافه الـ129، والطريف أن "اليونايتد" الذي كان شاهداً على بلوغ صلاح تلك المكانة التاريخية مع "الريدز" يُعد "أكبر ضحايا الفرعون"، بعدما استقبلت شباكه 10 أهداف للنجم المصري، يليه كلاً من وستهام وواتفورد بـ9 أهداف، مقابل 8 سجلها صلاح في مرمى كلٍ من أرسنال وبورنموث، وتساوت 4 فرق في اهتزاز شباكها 7 مرات على يد "الفرعون" وهي توتنهام وكريستال بالاس وساوثهامبتون وليدز يونايتد.