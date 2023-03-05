«قمة مرتقبة» بين «الفرسان» و«الزعيم» في «البطولة الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

تتجه الأنظار اليوم وغداً، إلى 4 ملاعب في عجمان ودبي وأبوظبي والشارقة، تحتضن مواجهات ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2022- 2023، والذي يقام على غرار الدور «ثمن النهائي»، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، في الطريق إلى «المربع الذهبي» بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى النهائي.

وتنص لوائح «الكأس الأغلى»، حال التعادل في الوقت الأصلي لمباريات الدور الأول والـ16 وربع النهائي، على خوض شوطين إضافيين، «15 دقيقة لكل شوط»، وصولاً إلى ركلات الترجيح، إذا استمر التعادل، فيما تطبق قاعدة ركلات الترجيح بشكل مباشر، من دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية في النهائي.

وينطلق ربع النهائي اليوم، بمباراتي عجمان والبطائح، على استاد راشد بن سعيد، و«قمة» شباب الأهلي والعين على استاد راشد، على أن يكتمل عقد المتأهلين إلى «مربع الذهب» بمباراتي بني ياس والوصل على ملعب «السماوي» بالشامخة، والشارقة «حامل اللقب» أمام ضيفه الجزيرة في «مواجهة متجددة» على «الملعب البيضاوي» بـ «الإمارة الباسمة».

ويشعل طموح التأهل التاريخي إلى نصف النهائي أجواء مواجهة «البرتقالي» و«الراقي»، بعدما تخطى الأول عقبة منافسيه من «دوري الدرجة الأولى» العربي بالفوز 3-0 في الدور الأول، والحمرية 2-0 في دور الستة عشر، فيما جاء التأهل التاريخي للبطائح إلى ربع النهائي على حساب الجزيرة الحمراء 3-0 في الدور الأول، وتخطي اتحاد كلباء 6-5 بركلات الترجيح، في دور الستة عشر، بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي.

ويمر عجمان والبطائح بمرحلة متميزة خلال الموسم الحالي، حيث يحتل «البرتقالي» المركز السابع في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 32 نقطة، بعد فوزه على بني ياس 3-2 في «الجولة 18»، في الوقت الذي حصد فيه «الراقي» نقطة جديدة، بتعادله أمام ضيفه خورفكان 2-2 ضمن الجولة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 11.

وستكون مباراة الليلة الثانية بين عجمان والبطائح في الموسم الحالي، بعد فوز «البرتقالي» 2-1 ضمن «الجولة 8» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت على استاد راشد بن سعيد، على أن تجرى المواجهة الثالثة ضمن «الجولة 21» للدوري يوم 17 أبريل المقبل.

ويحتضن «استاد راشد» معقل فريق شباب الأهلي، المواجهة المنتظرة بين «الفرسان» صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب «الكأس الأغلى» في 10 مناسبات، أمام ضيفه «الزعيم» الساعي بدوره لاستعادة «اللقب الغائب» عن خزائنه، منذ آخر تتويج موسم 2017- 2018، والذي يعد السابع في سجل إنجازات العين الفريق الأكثر تتويجاً بإجمالي الألقاب المحلية.

وتعيد المواجهة المنتظرة في مباراة الليلة ذكرى آخر مباراة بين الفريقين في «الكأس الأغلى»، والتي انتهت بفوز تاريخي لـ«الزعيم» بنتيجة 6-0 في الدور نصف النهائي لموسم 2017- 2018، قبل أن يكمل العين مشواره، ويُتوج باللقب على حساب الوصل في النهائي 2-1.

وتخطى «الفرسان» في الطريق إلى ربع النهائي في الموسم الحالي منافسيه الوحدة 1-0 في الدور الأول، والإمارات 2-0 في دور الستة عشر، فيما جاء تأهل «الزعيم» بالفوز على دبا 4-0 في الدور الأول، ومضيفه خورفكان 1-0 في دور الـ16، وحسم «الفرسان» نتيجة المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين خلال الموسم الحالي على صعيد الدوري 2-1 على استاد راشد ضمن الجولة الثامنة.

ويمتد التنافس المثير بين القطبين إلى بطولة الدوري التي يتصدرها شباب الأهلي برصيد 39 نقطة، مقابل 37 نقطة للعين «الثالث»، وأكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أهمية مواجهة «الزعيم» في الكأس، وقال: «نطمح إلى أداء مباراة جيدة نسعى من خلالها لتحقيق الفوز، وهو نفس الهدف الذي يدخل به منافسنا».

وأضاف: «العين يمر حالياً بفترة جيدة، وعلينا احترام الفريق المنافس، حتى نتمكن من تحقيق الفوز باجتهادنا، والاستعداد للمباراة يسير بصورة جيدة، ونعمل بجد من أجل تجهيز اللاعبين من الناحية الذهنية، وإكمال عمليات الاستشفاء واسترجاع اللاعبين المصابين».

في المقابل، أكد الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب العين، أن فريقه مطالب بالاستمرارية في حصد النتائج القوية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التركيز والجدية وإظهار الرغبة القوية في الفوز، والتأهل إلى نصف النهائي، وقال: «استراتيجيتنا واضحة في التعامل مع كل مباراة على حدة، وفي كل المسابقات التي نشارك فيها».

وأضاف: «الكل يدرك جيداً مدى أهمية مباراتنا المقبلة، بدأنا التحضيرات فعلياً بإشراك اللاعبين في برامج الاستشفاء، وليس لدي أدنى شك أن الجماهير تتطلع إلى مشاهدة مواجهة اليوم، وعلينا أن نظهر روح التنافسية والتحلي بالثقة بالنفس لتحقيق هدفنا».

وأضاف: «دائماً ما أشعر بالسعادة عند رؤية الجماهير العيناوية في المدرجات، ورغم خسارتنا في مباراة «السوبر»، إلا أنهم يحرصون على التواجد خلف الفريق دائماً، يجب أن نكون معاً يداً بيد، والقتال من أجل تحقيق الفوز».