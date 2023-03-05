الإثنين 6 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أحمد بن درويش: نتوقع منافسة مثيرة بين فرق دور الثمانية

أحمد بن درويش: نتوقع منافسة مثيرة بين فرق دور الثمانية
6 مارس 2023 02:14

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الآسيوي» يمنح بارون والحوسني جائزة التميز الطبي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي

أكمل اتحاد الكرة، ترتيباته لإخراج مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة أغلى الكؤوس في أفضل صورة، حيث عقدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال الأيام الماضية الاجتماعات الفنية والتنسيقية للمباريات الأربع، بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الفرق المشاركة.
وجدد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، تقديم التهنئة لكل الفرق المتأهلة إلى مرحلة دور الثمانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، متمنياً لها التوفيق.
وأوضح ابن درويش أن البطولة في مراحلها السابقة شهدت تنافساً شرساً بين الفرق، متوقعاً درجة أعلى من التنافس في المرحلة الحالية، منوهاً إلى أن الفرق المتأهلة استحقت الوصول إلى ربع النهائي بعد أن قدمت مستويات فنية رفيعة.
وتوقع رئيس لجنة المسابقات استمرار الإثارة في مباريات ربع النهائي، مؤكداً أن البطولة هي الأغلى في مسابقات كرة القدم الإماراتية.
وقال: «الجمهور الرياضي موعود بمباريات مثيرة تجمع فرقاً قوية، تتنافس جميعها على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي، التفكير بالتتويج بكأس رئيس الدولة حلم يسعى لتحقيقه كل لاعب، كما تحرص كل الفرق على التتويج باللقب، وكتابة أسمائها في سجل أغلى البطولات».

أحمد بن درويش
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
الرياضي
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
اليوم 15:00
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء الأمور
اليوم 14:01
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
الرياضي
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©