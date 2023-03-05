أحمد بن درويش: نتوقع منافسة مثيرة بين فرق دور الثمانية

دبي (الاتحاد)

أكمل اتحاد الكرة، ترتيباته لإخراج مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة أغلى الكؤوس في أفضل صورة، حيث عقدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة خلال الأيام الماضية الاجتماعات الفنية والتنسيقية للمباريات الأربع، بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الفرق المشاركة.

وجدد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، تقديم التهنئة لكل الفرق المتأهلة إلى مرحلة دور الثمانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، متمنياً لها التوفيق.

وأوضح ابن درويش أن البطولة في مراحلها السابقة شهدت تنافساً شرساً بين الفرق، متوقعاً درجة أعلى من التنافس في المرحلة الحالية، منوهاً إلى أن الفرق المتأهلة استحقت الوصول إلى ربع النهائي بعد أن قدمت مستويات فنية رفيعة.

وتوقع رئيس لجنة المسابقات استمرار الإثارة في مباريات ربع النهائي، مؤكداً أن البطولة هي الأغلى في مسابقات كرة القدم الإماراتية.

وقال: «الجمهور الرياضي موعود بمباريات مثيرة تجمع فرقاً قوية، تتنافس جميعها على بطاقات التأهل إلى نصف النهائي، التفكير بالتتويج بكأس رئيس الدولة حلم يسعى لتحقيقه كل لاعب، كما تحرص كل الفرق على التتويج باللقب، وكتابة أسمائها في سجل أغلى البطولات».