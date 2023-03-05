تألق كبير لمواهب الإمارات في الفنون القتالية المختلطة للناشئين

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت انطلاقة البطولة الرابعة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي استضافتها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، منافسات قوية وأداء مبهراً للمواهب الإماراتية في فئات الوزن المختلفة، وسط حضور جماهيري من محبي الرياضة الذين استمتعوا بثلاثين نزالاً.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، والعميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، وستيفن فوكس رئيس تحالف الاتحادات الرياضية المستقلة والمعترف بها AIMS، ومحمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والفنون القتالية المختلطة، وفيصل زكريا رئيس الاتحاد السوداني للمواي تاي والكيك بوكسينج والفنون القتالية المختلطة، وطارق بن هزيم المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في الاتحاد، وفؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية.

وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: «بطولة أخرى ترسخ مكانة أبوظبي كواحدة من أهم مدن رياضة الفنون القتالية المختلطة، ووجهة مفضلة ودائمة للأبطال من كل مكان، ويعكس الإقبال الكبير على المشاركة في هذه البطولة، وجود قاعدة متنامية من الممارسين والمواهب الراغبين في احتراف الفنون القتالية المختلطة والتألق فيها وتحقيق الإنجازات، ويمثل ذلك ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للفنون القتالية المختلطة، ولعل الأمر الذي يثلج صدورنا يكمن في أن معظم هذه المواهب والخامات الجيدة هم من أبناء الإمارات الساعين إلى تمثيل المنتخب الوطني والوصول بعلم الدولة إلى منصات التتويج العالمية».

واختتم: «تمثل هذه البطولات خطوة مهمة في إطار التحضيرات لاستضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في العاصمة أبوظبي بشهر أغسطس المقبل، والهدف الأساسي تجهيز منتخب وطني يضم خيرة اللاعبين الموهوبين الحريصين على التمثيل المشرف للدولة وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة».

بدوره، قال محمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في الاتحاد: «تحقق بطولات الفنون القتالية المختلطة للناشئين العديد من المكاسب التي من أبرزها التطور المستمر والنسق التصاعدي لأداء اللاعبين واكتسابهم للتجربة والاحتكاك والخبرة، وخوض النزالات تحت الضغط والظروف المختلفة».

وأضاف: «تعتبر هذه البطولة الرابعة التي ينظمها الاتحاد في غضون أقل من 6 أشهر، كما أننا سننظم البطولتين الخامسة والسادسة قبل الانطلاقة المرتقبة لبطولة العالم بشهر أغسطس من العام الجاري، وكل ذلك يصب في إطار تعزيز جاهزية اللاعبين وتحضيرهم لخوض بطولة العالم بما يواكب آمال وتطلعات شعب الإمارات وقيادته الرشيدة».

وتابع الحوسني: «شهدت النسخة الرابعة من البطولة مشاركة أكثر من 40 لاعباً إماراتياً، بالإضافة إلى 20 لاعباً عربياً، لذا يمكننا القول أن هذه البطولة عربية بامتياز، خصوصاً أن بطولة العالم تضم نخبة اللاعبين الوافدين من شتى دول العالم، لذا من الأهمية أن نضمن للاعبينا فرصة الاحتكاك معهم لإكسابهم التجربة المطلوبة قبل خوض منافسات بطولة العالم في أبوظبي».

شهدت بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين تتويج علي النجار بطلا للإمارات لفئة الناشئين تحت 14 سنة لوزن أقل من 40 كجم بعد تغلبه في النزال النهائي على اللاعب راكان اليماحي.

وقال النجار: «تحقيق بطولة الإمارات إنجاز كبير يحلم به كل رياضي، خصوصاً في بداية مسيرته، وهو سيمثل حافزاً كبيراً لي لمواصلة التدرب واكتساب مزيد من الخبرة، وسأبذل كل طاقتي للمحافظة على هذا اللقب الغالي، وأهدي هذا الإنجاز لعائلتي والمدرب والجمهور الذي ساندني».

وتمكن اللاعب سلطان الغصين من التتويج بطلاً للإمارات لفئة الناشئين تحت 18 سنة لوزن الريشة 65.8 كجم بعد تفوقه في النزال النهائي على سالم الشامسي.

وقال الغصين إنه سيحمل معه ذكريات هذا الفوز الرائع إلى بطولة كأس العالم في أبوظبي، مؤكداً أن الفوز بهذه البطولة سيكون نقطة الانطلاقة له نحو إنجازات أكبر.

منافسات قوية

في بقية النزالات تفوّق عمر الجابري على حمد أحمد بوزن 37 كجم، وسعيد أحمد على علي المزروعي بوزن 57 كجم، وعلي النجار (في نزال ربع النهائي) على علي حسن بوزن 40 كجم، وزايد الضباري (نزال ربع النهائي) على عمران الشامسي بوزن 40 كجم، ومايد الحوسني على خليفة الجابر بوزن 37 كجم، وكمال عبد اللطيف على علي النجار بوزن 44 كجم.

وتفوق منصور الكعبي على رحمة الشامسي بوزن 62 كجم، وياسين الحاج على المعز علي بوزن 40 كجم، ويوسف الخوري على يونس الكحيل بوزن 62 كجم، وعلي النجار (في نزال نصف النهائي) على راشد آل ثاني بوزن 40 كجم، وراكان اليماحي (نزال نصف النهائي) على زايد الضباري بوزن 40 كجم، وزايد الحمادي على عبدالله أبو دقة بوزن 48 كج، وإسماعيل أحمد على ياسين زواوي بوزن 50 كجم، وعائشة الحمادي على هالة بدوي بوزن 57 كجم، وخالد زاوية على بكر خالد بوزن 65 كجم.

وتفوق يونس جكوش على عبيد البستاني بوزن 48 كجم، وعامر عون على محمد عامر بوزن 60 كجم، وعلي النجار (نزال نهائي) على راكان اليماحي وزن 40 كجم، وسالم الشامسي (نصف نهائي) على حميد الليم بوزن 65.8 كجم، وسلطان الغصين (نصف نهائي) على حمد المحروقي بوزن 65.8 كجم، وأحمد الجابري على علي اليعربي بوزن 52.2 كجم، وعبدالله مهدي على سلطان الظاهري وزن 67 كجم، ومنصور الحارثي على بدر المرزوقي بوزن 61.2 كجم.

وفاز قتيبة القنطار على فيصل محمد وزن 70 كجم، وسلطان الغصين (نزال نهائي) على سالم الشامسي وزن 65.8 كجم، وعبدالله التميمي على لؤي الدلقي بوزن 67 كجم، ويوسف المحسن على محمد الجنيبي بوزن 67 كجم، ومراد الشبلي على بطي العامري بوزن 65.8 كجم، ومحمد الشحي على محمد الششتاوي بوزن 65.8 كجم، وسعيد الحوسني على منصور السيد بوزن 70.3 كجم.