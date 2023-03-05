الهاشمي: القاهرة تستضيف «قارية الجو جيتسو» في أغسطس

القاهرة (وام)

اختتمت مساء أمس الأول، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالبدلة وبدون البدلة، والتي أقيمت للمرة الأولى في مصر، بتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، وبرعاية بنك «أبوظبي الأول مصر».

وانطلقت المنافسات يوم الجمعة الماضي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر، مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية.

وشهد اليوم الأول منافسات البراعم والأشبال بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات ممثلي الأندية والأكاديميات، وحرص عدد كبير من الجماهير وأسر اللاعبين على التواجد بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، لحضور المنافسات ودعم ومؤازرة اللاعبين في البطولة، بينما تم تخصيص منافسات اليوم الثاني للمحترفين والهواة، بمشاركة 560 لاعباً ولاعبة من 25 دولة حول العالم.

وأسفرت النتائج عن إحراز مصر المركز الأول برصيد 204500 من النقاط، وحلت الإمارات في المركز الثاني برصيد 22700 من النقاط، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث برصيد 18600 من النقاط.

وعلى مستوى الأكاديميات، تُوجت أكاديمية Gracie barra helioplese من مصر في المركز الأول «55900 نقطة»، وتبعتها أكاديمية pslpb Cicero من البرازيل «17000 نقطة»، وأكاديمية Anubis jiu jitsu من مصر «16450 نقطة»، وأكاديمية الوحدة من الإمارات «12600 نقطة».

وأقيمت بطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجو جيتسو على أرض مصر للمرة الأولى بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، وبرعاية بنك «أبوظبي الأول مصر»، وبالتعاون مع شركة «FIT CLUB GROUP»، وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

حضر منافسات اليوم الأخير وقام بتتويج الفائزين العميد محمد الشعراوي رئيس شركة «FIT CLUB GROUP».

وأبدى عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة الوطنية الأولى التي تقام على أرض مصر، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة، والتفاعل اللافت من الجماهير والإعلام منح الحدث زخماً كبيراً يتناسب مع أهمية وقيمة العلاقات المتميزة بين الشقيقتين الإمارات ومصر. وتوجه الهاشمي بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتورة مريم الكعبي سفير الدولة لدى مصر، لحضورهما حفل افتتاح البطولة، ما يعكس الاهتمام الكبير بالحدث.

وأشار الهاشمي إلى أن رياضة الجو جيتسو، ومن خلال برامج رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، ومبادرات اتحاد الجو جيتسو مستمرة في الانتشار والتوسع مع إقامة المزيد من البطولات، حيث ستكون هناك بطولة كبرى في أغسطس المقبل بالقاهرة، وهي البطولة القارية لمحترفي الجو جيتسو، والتي يتوقع أن يتضاعف عدد المشاركين فيها.

من جانبه، أكد العميد محمد الشعراوي، رئيس شركة «FIT CLUB GROUP»، أن البطولة القارية لمحترفي الجو جيتسو في مصر خلال أغسطس المقبل، تستهدف مشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، وأنه على ثقة كبيرة من نجاحها الكبير بعد النجاح اللافت الذي حققته بطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجو جيتسو بنسختها الأولى في مصر.

الجدير بالذكر، أن البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو 2023 ، تعتبر جزءاً من الجولات التي تنظمها الرابطة، والتي تستضيف خلالها أكثر من 250 بطولة على امتداد قارات العالم، بهدف توسيع انتشار الرياضة، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجو جيتسو في الوقت ذاته.

من جانبه، عبر المصري نور الدين كريم صاحب ذهبية 50 كجم عن سعادته البالغة بالمشاركة في البطولة والنجاح الكبير، وفخره بأن تستضيف مصر أول بطولة من نوعها في تلك الرياضة، موجهاً الشكر إلى الإمارات على تنظيمها لهذا الحدث الكبير، متمنياً المزيد من البطولات مستقبلاً.

وأكد الروسي إيفنجي صاحب ذهبية 41 كجم النجاح الكبير للبطولة التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من جانب المشاركين وعدد الدول التي شاركت في البطولة، وقال إن إقامتها في مصر حدث كبير للغاية وأنه سعيد بالمشاركة فيها.