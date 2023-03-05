محمد بن سلطان بن خليفة يزور جناح «دبي البحري»

دبي (الاتحاد)

اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركته في الدورة رقم 29 من معرض دبي العالمي للقوارب 2023 بنجاح بعد مشاركته الفاعلة من خلال جناح النادي، الذي أطلق من خلاله طرازاً جديداً من زوارقه العصرية، وأيضاً الفعاليات الرياضية المثيرة التي كانت محل اهتمام الزوار وحديث رواد المعرض.

وزار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية في اليوم قبل الختامي، جناح النادي يرافقه سالم الرميثي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

واطلع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على كافة الجوانب التي يضمها المعرض، ومنها الإطلاق الجديد لإدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية زورق (في تي إكس 34) الحديث، والذي يجمع بين طابع وشكل الزوارق السريعة وأسلوب قوارب النزهة بطول 34 قدماً ووزن 2.4 طن، ويتسع لستة أفراد على متنه، مع إضافات جميع متطلبات الملاحة والإبحار الإلكترونية الحديثة. وحرص رئيس اتحاد الرياضات البحرية كذلك على التعرف إلى جهود النادي وإدارة الفيكتوري في إنتاج وصناعة الزوارق السريعة في سباقات فورمولا، وتطوير أداء المحركات، كما استمع لشرح وافٍ من فريق عمل النادي في الجناح.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حقق حضوراً لافتاً عبر جناحه، الذي قدم فيه أحدث ما أنتجته إدارة الفيكتوري، وكذلك إبراز دور النادي في تطوير الرياضات البحرية بشكل عام باعتباره النادي الرائد في المنطقة والشرق الأوسط منذ عام 1988.