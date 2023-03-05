صفية الصايغ تحرز لقب الدراجات

الشارقة (الاتحاد)

فازت صفية الصايغ لاعبة فريق الإمارات للمحترفين بلقب الدولة للدراجات خلال السباق الذي أقيم في الحمرية لمسافة 60 كم، وهو آخر السباقات المحلية قبل بطولة كأس رئيس الدولة للدراجات، وجاءت في المركز الثاني شيخة راشد من نادي النصر، ثم فرح المري بالمركز الثالث من شرطة دبي.

وفي سباق فئة الشباب، فاز عبيد ماجد الشامسي بلقب الدولة لفئة الشباب بالسباق، الذي أقيم في الحمرية لمسافة 75 كم، وجاء في المركز الثاني ناصر بدر البلوشي من نادي النصر، ومحمد عبيد العليلي من نادي الحمرية في المركز الثالث.

وعقب نهاية السباق، قام الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، بتتويج الفائزين بالميداليات وقمصان الأبطال والكؤوس، وأشاد الدوخي بالسباقات ومستوى المنافسة في السباقات الأخيرة للكبار والشباب والإناث وحتى فرق الهواة، حيث ترجمت البطولات التي نظمت طوال الموسم الحالي في ارتقاء مستوى اللاعبين واللاعبات واكتشاف مواهب شابة جديدة.