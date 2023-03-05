«الشارقة الرياضي» يفوز بـ «الجائزة الخضراء»

الشارقة (الاتحاد)

فاز مجلس الشارقة الرياضي بفئة جائزة «الشارقة الخضراء» من بين فئات جوائز التميز، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وقام سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بتتويج الفائزين في حفل كبير شهده مركز إكسبو الشارقة.

استحق المجلس الجائزة من خلال مشاركته بمشروع «سباق الأندية للترشيد»، الذي استهدف الترشيد في استهلاك موارد الطاقة والماء، حيث كان الأول من نوعه على مستوى القطاع الرياضي في الدولة، من حيث الممارسات البيئية والمجتمعية، وتكونت لجنة التحكيم من 13 خبيراً في مختلف التخصصات، وضم المشروع 24 نادياً.