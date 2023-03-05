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ليفربول يسحق «اليونايتد» بـ «سباعية» في «ليلة صلاح»

ليفربول يسحق «اليونايتد» بـ «سباعية» في «ليلة صلاح»
5 مارس 2023 22:41

ليفربول (رويترز) 

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قدم ليفربول عرضاً هجومياً مذهلاً، وسحق غريمه مانشستر يونايتد 7-صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء أمس.
وأحرز محمد صلاح الهدفين الرابع والسادس، ليرفع رصيده إلى 129 هدفاً مع ليفربول في الدوري الممتاز، ويصبح الهداف التاريخي لناديه في المسابقة، وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر.
وهز كودي جاكبو الشباك مرتين في الدقيقتين 43 و50، وأضاف داروين نونيز هدفين في الدقيقتين 47 و75، بينما أحرز صلاح الثنائية في الدقيقتين 66 و83، واختتم «البديل» روبرتو فيرمينو الأهداف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وأصبح رصيد ليفربول 42 نقطة من 25 مباراة، وتقدم إلى المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام رابع الترتيب الذي خاض 26 مباراة، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 49 نقطة بالمركز الثالث.
ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

محمد صلاح
ليفربول
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