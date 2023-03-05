برشلونة يضرب «الخفافيش» بلدغة رافينيا

برشلونة (د ب أ)

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب المسابقة الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الماضية، بعدما حقق فوزاً صعباً 1 / صفر على ضيفه فالنسيا، في المرحلة الـ24 للبطولة. وارتفع رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارة مباغتة صفر / 1 أمام مضيفه ألميريا في المرحلة الماضية، إلى 62 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، متفوقا بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يحل ضيفاً على ريال بيتيس، في وقت لاحق اليوم، بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا "الخفافيش"، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 6 انتصارات و5 تعادلات، عند 23 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق نقطتين خلف مراكز الأمان.

وتقمص الجناح البرازيلي رافينيا دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 16، قبل أن يهدر الفريق المضيف فرصة تعزيز تقدمه عقب إضاعة فيران توريس ركلة جزاء في الدقيقة 54.

واضطر برشلونة للعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 59، عقب طرد لاعبه الأوروجواياني رونالدو أراوخو. وعانى برشلونة من العديد من الغيابات المؤثرة في المباراة التي أقيمت بملعب سبوتيفاي كامب نو، بداعي الإصابة أو الإيقاف، حيث افتقد خدمات هدافه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبلي بجانب الثنائي الإسباني الشاب بيدري وجافي. كما غاب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن مقعد المدير الفني في اللقاء، بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الخامسة خلال مباراة الفريق الماضية بالمسابقة ضد ألميريا.