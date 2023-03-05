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فيرستابن.. إنذار مبكر بلقب البحرين

فيرستابن.. إنذار مبكر بلقب البحرين
5 مارس 2023 21:09

صخير (البحرين) (د ب أ)
حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وفاز بسباق الجائزة الكبرى البحريني الذي أقيم على مضمار البحرين الدولي في صخير في افتتاح منافسات الموسم. وأنهى فيرستابن، المتوج بلقب بطولة العالم في الموسمين الماضيين، سباق البحرين في المركز الأول متفوقاً على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز الذي احتل المركز الثاني بفارق 987: 11 ثانية. 

وجاء الإسباني فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتين في المركز الثالث بفارق 637: 38 ثانية، وتلاه الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الرابع بفارق 052: 48 ثانية. 

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أما البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، والمتوج بلقب بطولة العالم سبع مرات، فقد احتل المركز الخامس، وجاء زميله ومواطنه جورج راسل في المركز السابع، بينما كان المركز السادس من نصيب البلجيكي لانس سترول سائق أستون مارتين. 

وجاء تألق فيرستابن وبيريز في سباق اليوم بمثابة إنذار لمنافسيهما الذين استهلوا الموسم بطموح إنهاء هيمنة ريد بول.

ماكس فرستابن
فورمولا 1
هاميلتون
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