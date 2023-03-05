«الصقور» يُحلق بـ «رباعية» أمام دبا الحصن



معتصم عبدالله (دبي)



حول حتا «المتصدر» تأخره أمام ضيفه بينونة، بهدف إلى فوز ثمين 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد، في ختام «الجولة 24»، من دوري الدرجة الأولى، والتي شهدت فوزاً عريضاً لفريق الإمارات «الثالث» على حساب ضيفه دبا الحصن «الوصيف» بنتيجة 4-1، فيما تفوق الفجيرة على جلف أف سي 3-1، وحسم التعادل 1-1 مواجهة العربي ومصفوت.

وانتظر «الإعصار» حتى الشوط الثاني، ليعوض تأخره أمام ضيفه بينونة، بهدف بدر العطاس في الدقيقة 43، إلى فوز ثمين بهدفين، الأول بتوقيع «البديل» السوري محمد ريحانية الذي احتفل بـ «باكورة» أهدافه في الدقيقة 75، والثاني للهولندي ميشيل تي فيردي في الدقيقة 87، ورفع حتا رصيده إلى 50 نقطة، مقابل 15 نقطة لبينونة «قبل الأخير».

وعلى استاد الإمارات في رأس الخيمة، حسم «الصقور» مواجهة القمة أمام ضيفه دبا الحصن، بفوز عريض 4-1، وسجل لاعبو الإمارات الأهداف الخمسة في المباراة، بعدما افتتح مدافع «الصقور»، دارلينجتون التسجيل في الدقيقة 37، بهدف عكسي بالخطأ في مرمى فريقه، ليعود أصحاب الأرض، لإحراز «رباعية»، بواسطة واندرسون «هدفين» في الدقيقتين 49 و75، أحمد عيسى في الدقيقة 48، و«البديل» فهد باروت 79، ورفع الإمارات رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، مقابل 45 نقطة لدبا الحصن الوصيف.