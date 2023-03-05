«القوس والسهم» يخوض بطولتين في العراق



دبي (الاتحاد)



تغادر بعثة منتخب للقوس والسهم إلى العراق، غداً، للمشاركة في البطولتين العربية داخل الصالات، من 7 إلى 9 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 14 دولة.

ويشارك المنتخب أيضاً في بطولة العراق الدولية الأولى، التي تقام من 10 إلى 12 مارس، بمشاركة أكثر من 18 دولة.

ويترأس البعثة حميد عبدالله المشرخ، الأمين العام لاتحاد القوس والسهم، وتضم 7 لاعبين ولاعبات، وعادل الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات، وعادل رجا المدير الفني للاتحاد، بجانب الحكمة شيخة الخاطري مشرفة إدارية، مع تسجيلها في هيئة الحكام الرسميين.

وأكد المشرخ أهمية المشاركة في البطولات القارية والدولية، خاصة المرتبطة بتعزيز القدرات الفنية والذهنية والبدنية للاعبين واللاعبات، من خلال الاحتكاك مع أفضل العناصر من الدول العربية، أو الدولية، بما يتماشى مع التوجهات المستدامة التي يتبناها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، لاستشراف مستقبل اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع راية الدولة في المحافل الخارجية.