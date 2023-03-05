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موناكو يهدر نقطتين في «سباق الأبطال»

موناكو يهدر نقطتين في «سباق الأبطال»
5 مارس 2023 18:32

باريس (أ ف ب) 
فقد موناكو نقطتين ثمينتين في السباق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسقوطه في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه تروا صاحب المركز قبل الأخير، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.
ورفع موناكو رصيده إلى 51 نقطة مستعيداً مركزه الثالث بفارق الأهداف عن لنس، ومتخلفاً بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا الثاني، الذي يحل ضيفاً على رين الخامس لاحقاً.
أدار المباراة طاقم حكام من السيدات بقيادة ستيفاني فرابار إحدى ثلاث حكمات شاركن في نهائيات مونديال قطر أواخر العام الماضي، وعاونتها كل من مانويلا نيكولوزي وايلودي كوبولا وهي سابقة أن يتكون الطاقم التحكيمي من السيدات بالكامل في الدوري الفرنسي وذلك في إطار الاستعداد لبطولة العالم للسيدات المقررة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس المقبلين في استراليا ونيوزيلندا.
وافتتح تروا التسجيل بعد مرور نصف ساعة بتسديدة قوية من المالي رومينيج كوامي على مشارف المنطقة.
رد عليه فريق الإمارة بمحاولات للألماني كيفن فولاند (41) ثم عن طريق هدافه وسان بن يدر (61 و70).
بيد أن بن يدر نجح في تسجيل ثنائية في مدى 3 دقائق بهدفين بيسراه في الدقيقتين 80 و83 علماً بأن الثاني الغي في بداية الأمر قبل أن يتم اعتماده رسمياً بعد اللجوء إلى تقنية "في أيه آر".
ورفع بن يدر رصيده إلى 16 هدفاً ليتساوى في المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين، مع مهاجم لنس الكندي جوناثان ديفيد وراء متصدر الترتيب مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي يملك 18 هدفاً.
لم يستسلم أصحاب الأرض ونجحوا في إدراك التعادل بواسطة الكندي إيكه أوجبو، مستغلاً تمريرة عرضية رائعة ليسدد في شباك الحارس الألماني الكسندر نوبل.
والهدف هو الأول لأوجبو منذ سبتمبر الماضي.

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