الشارقة إلى البحرين للمشاركة في «خليجية اليد»

رضا سليم (دبي)

تغادر بعثة فريق الشارقة لكرة اليد إلى البحرين، اليوم، للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني، وتنطلق مبارياتها يوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم 17 مارس الجاري.

وأنهى الفريق الشرقاوي تجهيزاته للبطولة باللعب مباراتين وديتين بالشارقة مع أهلي سداب العُماني، ويلعب في المجموعة الثانية بجوار الكويت الكويتي والصفا السعودي والأهلي البحريني، بينما تضم المجموعة الأولى أندية النجمة البحريني والعربي القطري وأهلي سداب العُماني والسالمية الكويتي.

وطبقاً لنظام البطولة، يخوض الشارقة أولى مبارياته بالمجموعة الثانية أمام الصفا السعودي يوم الخميس المقبل، والمباراة الثانية أمام الكويت يوم السبت المقبل، ويختتم مباريات الدور الأول يوم 13 مارس المقبل بمواجهة الأهلي البحريني.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وكان النجمة البحريني قد أحرز لقب النسخة الثامنة والثلاثين للبطولة التي أقيمت في الكويت العام الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على مضر السعودي 39-24.

وقرر الاتحاد البحريني نقل البطولة إلى صالة مدينة خليفة الرياضية، بدلاً من صالة الاتحاد بأم الحصم بسبب توقع الحضور الجماهيري الكبير على مباريات البطولة، بمشاركة فريقين من البحرين من بينهما حامل اللقب.

وتنتظر جماهير الشارقة تحقيق إنجاز خارجي جديد بعد الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية مرتين، كما يسيطر رجال الشارقة على كل البطولات المحلية في الموسم الحالي حتى الآن، مثلما فعلها في الموسم الماضي، وكان النادي قد تعاقد مع القطري الدولي محمود زكي لاعب الغرافة على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في البطولة.

من ناحية أخرى، يشارك ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد في عضوية اللجنة الفنية بالبطولة بدعوة من الاتحاد البحريني لكرة اليد، ورشح اتحاد الإمارات الطاقم القاري خالد جمال سيف وياقوت خاطر لإدارة مباريات البطولة وفاضل غلوم مراقباً فنياً بالبطولة.