الإثنين 6 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة إلى البحرين للمشاركة في «خليجية اليد»

الشارقة إلى البحرين للمشاركة في «خليجية اليد»
6 مارس 2023 00:15

رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء الأمور
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تبعية إدارة الطفولة المبكرة والحضانات الحكومية في إمارة الشارقة

تغادر بعثة فريق الشارقة لكرة اليد إلى البحرين، اليوم، للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين، والتي يستضيفها نادي النجمة البحريني، وتنطلق مبارياتها يوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم 17 مارس الجاري.
وأنهى الفريق الشرقاوي تجهيزاته للبطولة باللعب مباراتين وديتين بالشارقة مع أهلي سداب العُماني، ويلعب في المجموعة الثانية بجوار الكويت الكويتي والصفا السعودي والأهلي البحريني، بينما تضم المجموعة الأولى أندية النجمة البحريني والعربي القطري وأهلي سداب العُماني والسالمية الكويتي.
وطبقاً لنظام البطولة، يخوض الشارقة أولى مبارياته بالمجموعة الثانية أمام الصفا السعودي يوم الخميس المقبل، والمباراة الثانية أمام الكويت يوم السبت المقبل، ويختتم مباريات الدور الأول يوم 13 مارس المقبل بمواجهة الأهلي البحريني.
ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وكان النجمة البحريني قد أحرز لقب النسخة الثامنة والثلاثين للبطولة التي أقيمت في الكويت العام الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على مضر السعودي 39-24.
وقرر الاتحاد البحريني نقل البطولة إلى صالة مدينة خليفة الرياضية، بدلاً من صالة الاتحاد بأم الحصم بسبب توقع الحضور الجماهيري الكبير على مباريات البطولة، بمشاركة فريقين من البحرين من بينهما حامل اللقب.
وتنتظر جماهير الشارقة تحقيق إنجاز خارجي جديد بعد الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية مرتين، كما يسيطر رجال الشارقة على كل البطولات المحلية في الموسم الحالي حتى الآن، مثلما فعلها في الموسم الماضي، وكان النادي قد تعاقد مع القطري الدولي محمود زكي لاعب الغرافة على سبيل الإعارة للمشاركة مع الفريق في البطولة.
من ناحية أخرى، يشارك ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد في عضوية اللجنة الفنية بالبطولة بدعوة من الاتحاد البحريني لكرة اليد، ورشح اتحاد الإمارات الطاقم القاري خالد جمال سيف وياقوت خاطر لإدارة مباريات البطولة وفاضل غلوم مراقباً فنياً بالبطولة.

الشارقة
كرة اليد
بطولة الأندية الخليجية
البحرين
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
الرياضي
ثنائي أجنبي جديد في ربع نهائي دوري السلة
اليوم 15:00
حاكم الشارقة
الإمارات
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس للجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي ومجالس أولياء الأمور
اليوم 14:01
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
الرياضي
منتخبنا يحصد برونزيتين في «سكاي دايف أبوظبي»
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©