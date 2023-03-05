«أبيض الشاطئية» يواجه الصين وقيرغيزستان ودياً



دبي (الاتحاد)

أدى منتخب كرة القدم الشاطئية التدريب الأول في تايلاند، ضمن محطة إعداده الأخيرة استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس آسيا بمدينة بتايا، والمقرر إقامتها من 16 إلى 26 مارس الجاري.

وغادر «أبيض الشاطئية» إلى معسكره بتايلاند، وضمت البعثة 12 لاعباً وهم، محمد الجسمي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، هيثم الكعبي، كمال علي، علي محمد، وليد محمد، عباس علي، راشد عيد، عبدالله دهقاني، عبدالله عباس.

وقال بدر حارب مدير المنتخب: بدأ المنتخب محطة الإعداد الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا، ونخوض خلال المعسكر مباراتين دوليتين وديتين أمام الصين وقيرغيزستان 11 و13 من الشهر الحالي، للوقوف على تمام الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وأضاف بدر حارب: الجهاز الفني للمنتخب حرص خلال فترات المعسكرات السابقة على توفير عاملي التناغم والانسجام بين لاعبي المنتخب في طريقة اللعب، كما حرص على خوض «أبيض الشاطئية» مباريات دولية ودية مع منتخبات مختلفة تتشابه مع مدارس لعب منتخبات مجموعتنا.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني في نهائيات بطولة كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم أوزبكستان وماليزيا وإيران.

ويفتتح مشواره في البطولة بمواجهة منتخب أوزبكستان يوم 16 مارس، ويلتقي في المباراة الثانية منتخب ماليزيا يوم 18 مارس، ويختتم دور المجموعات حين يلاقي إيران يوم 20 مارس.