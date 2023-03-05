صلاح يترقب «القاضية» لإزاحة فاولر

عمرو عبيد (القاهرة)

يترقب الجميع المواجهة الكبرى التي تجمع ليفربول ومانشستر يونايتد الليلة، في إطار الجولة 26 من "البريميرليج"، وفي الوقت نفسه يتوقع كثيرون أن ينجح النجم المصري محمد صلاح في معادلة أو تجاوز رقم روبي فاولر، الهداف التاريخي لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه عام 1992، إذ يملك المهاجم الإنجليزي السابق 128 هدفاً في جعبته مقابل 127 لـ"الفرعون المصري"، لكن المقارنات الإحصائية المفصلة تمنح الأفضلية لصلاح حتى قبل تجاوز فاولر، الذي بات أمراً وشيكاً حسب تصريحات "الفرعون" وتعليقات وسائل الإعلام الإنجليزية!

وبلغ صلاح رقمه الحالي خلال 204 مباريات خاضها بقميص ليفربول في "البريميرليج" بمعدل 0.62 هدف/ مباراة، في حين أن فاولر سجّل أهدافه الـ128 عبر 266 مباراة بمعدل 0.48، وأدرك "الملك المصري" كما يُطلق عليه في إنجلترا صدارة هدافي الجيل الحالي بلا منازع، خلال 6 مواسم فقط بداية من عام 2017، بينما تربّع مهاجم "الأسود الثلاثة" الأسبق فوق تلك القمة بعدما لعب 11 موسماً مع "الريدز" على مرحلتين، انطلقت الأولى بين 1993 و2002 ثم عودته الأخيرة بين 2005 و2007، ويقترب محمد صلاح من انتزاع هذا الإنجاز في سن 30 عاماً متفوقاً على فاولر الذي حققه في عمر الـ32.

مشاركة فاولر الأولى مع ليفربول عام 1993 اقتصرت على التواجد بديلاً من دون لعب في يناير من ذلك العام، قبل أن يفرض نفسه على تشكيل "عملاق أنفيلد" بداية من موسم 1993/1994، الذي أحرز خلاله 12 هدفاً في 28 مباراة بمعدل 0.43 هدف/ مباراة، ومتوسط تسجيل هدف واحد/ 198 دقيقة، أما صلاح فقد خطف كل الأنظار الإنجليزية والعالمية في موسمه الأول 2017/2018 مع "الريدز"، إذ سجّل 32 هدفاً في 36 مباراة بمعدل 0.89 ومتوسط هدف/ 91 دقيقة، كما اقتنص "الحذاء الذهبي" محطماً الكثير من الأرقام القياسية آنذاك!

وظل الظهور الأول لـ"الفرعون" الأفضل تهديفياً في مسيرته مع ليفربول بتلك الأرقام الفنية "الباهرة"، بينما بلغ فاولر أوج تألقه في موسمه الثالث عندما سجّل 28 هدفاً في 38 مباراة بالدوري، ليبلغ معدل 0.74 هدف/ مباراة تاركاً بصمة واحدة في كل 117 دقيقة لعب، وصحيح أن المعدل التهديفي لكليهما بدأ في التراجع نسبياً مع مرور المواسم، إلا أن صلاح احتفظ دائماً بتفوقه على نظيره السابق حيث يملك في الموسم الحالي معدلاً بـ0.38 هدف/ مباراة، بينما أنهى فاولر مسيرته مع "الريدز" بمعدل 0.19 في نسخة 2006/2007.

وإذا كان ليفربول لديه 7 جوائز فردية في سباق هدافي "البريميرليج" عبر التاريخ، فإن محمد صلاح يُعد السبب الأبرز في صدارة فريقه بتلك القائمة، حيث حصد "الحذاء الذهبي" 3 مرات خلال 6 مواسم، مقابل تتويج مايكل أوين مرتين متتاليتين في 1998 و1999، ثم مرة واحدة لكل من لويس سواريز وساديو ماني.