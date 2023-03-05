الإمارات تتصدر بطولة فزاع للرماية بالسكتون

دبي (الاتحاد)



تفوق «رماة الإمارات» في بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

حيث حقق حمد سعيد الشعشعي المركز الأول، في رماية الأهداف للرجال، بنتيجة إجمالية بلغت 79، والعلامة الكاملة إكس 5 مرات، متفوقاً في الشوط الفاصل على العُماني محمد سعيد الكلباني الذي حقق العلامة نفسها، فيما جاء ثالثاً العُماني سعيد سليم البادي بالعلامة 79 والعلامة الكاملة إكس 3 مرات.

وفي منافسات إسقاط الصحون التي تقوم بنظام انطلاق المتنافسين بالجري لالتقاط السلاح، ثم التصويب لإصابة الأهداف، انتزع محمد هلال الكعبي وأحمد خالد الكعبي المركز الأول، وتبعهما سلطان السيابي ويعقوب السيابي في «الوصافة»، ومحمد سعيد وسالم سعيد ثالثاً.

وسبق أن شهدت تصفيات إسقاط الصحون تسجيل أسرع زمن في تاريخ البطولة، وبلغ 5.54 ثانية، مما يعكس قوة مستويات النسخة الحالية.

شهد المنافسات الختامية والتتويج الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الرماية، وعبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في المركز، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وعبر الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، عن تقديره لجهود الرماة المشاركين، وأن مستوياتهم القوية والأرقام القياسية في النسخة تعكس حسن تدريباتهم على مدار العام، بالنظر إلى أهمية الحدث في المجتمع.

وقال: نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والقائمين على بطولة فزاع لرماية السكتون، فهو دائماً الداعم للبطولات التراثية بجميع أشكالها ومنها هذا النوع من الرماية.

وأضاف: تابعنا منافسات إسقاط الصحون التي تعتبر من أهم وأقدم أنواع الرماية التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا، والاتحاد يدعم دائماً هذه البطولات.