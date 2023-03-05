معركة على «تركة نوير»

برلين (د ب أ)

لا يزال كيفن تراب، حارس مرمى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، يأمل في أن يصبح الخيار الأول في حراسة مرمى المنتخب الألماني. وقال تراب في مقابلة مع صحيفة "بيلد آم سونتاج" اليوم الأحد: "لدي دائماً أهدافاً كبيرة في مسيرتي. ماهو نوع أخلاقيات العمل الذي سأحظى به إذا اكتفيت بالأقل؟" وقال هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، مؤخراً، أن مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة الإسباني سيكون الحارس الأساسي طوال فترة غياب مانويل نوير.

وتعرض حارس مرمى بايرن ميونيخ لإصابة بكسر في الساق ستبعده لنهاية الموسم، وذلك أثناء تزلجه خلال فترة الإجازة الخاصة به عقب نهاية مشاركته مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم التي أقيمت بقطر، ولم يتضح بعد ما إذا كان الحارس سيصبح جاهزاً للمشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا.

وقال تراب: "أنا شخص يعترف بأداء اللاعبين الآخرين، ومارك أندريه تير شتيجن يقدم موسماً جيداً للغاية.

قال المدير الفني للمنتخب إنه يريد أن يعطينا الفرصة لإثبات أنفسنا". وأضاف: "لذلك، أنا أفترض أنني سأحصل على فرصتي، وبمجرد حصولي عليها، أريد استغلالها. مهمتي واضحة للغاية: أريد أن أقدم أداءً جيداً، وأن أجعل القرار الذي سيتخذه صعبا للغاية".