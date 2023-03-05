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«أمير» باريس يهزم «انقلاب» لندن!

«أمير» باريس يهزم «انقلاب» لندن!
5 مارس 2023 14:47

عمرو عبيد (القاهرة)
وصفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية النجم «الصاروخي» كليان مبابي بأنه «أمير» باريس سان جيرمان، بعدما صار الهداف التاريخي لفريق العاصمة، وقالت إنه بات الهداف والنجم الأبرز والأفضل في تاريخ سان جيرمان في عمر 24 عاماً فقط، ونشرت تقريراً عبر موقعها الرسمي نقلت فيه آراء بعض النجوم القدامي في تاريخ «فريق الأمراء»، الذين اتفقوا أنه لم يمر على النادي وكذلك الكرة الفرنسية كلها لاعب في قوة وشخصية وإمكانيات مبابي، رغم صغر سنه، وأشارت إلى أنه كون «ثنائياً رائعاً» مع الأسطوري ميسي في الآونة الأخيرة، مما مكنه من سرعة تدوين التاريخ، في الوقت الذي يحصل فيه «البرغوث» على السعادة والاستمتاع باللعب.

 

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ولأنها كانت ليلة مميزة جداً في معركة «البريميرليج»، قالت «ديلي ميل» إن الدوري الإنجليزي يعيش «أياماً من الجنون» بعد استمرار المنافسة واشتعالها بين أرسنال ومانشستر سيتي، حيث اقترب «حامل اللقب» من القمة قبل ساعات قليلة من تحقيق المتصدر «ريمونتادا» غير عادية، بعد التأخر أمام بورنموث بهدفين، مُسجلاً 3 أهداف في نصف ساعة فقط ليحافظ على فارق الـ5 نقاط مع «السيتي»، كما اهتمت بالتصريحات «النارية» التي أطلقها المدرب الهولندي تن هاج قبل مواجهة فريقه مع ليفربول، ونقلت كلماته التي أعرب فيها عن رضاه التام بقرار إقصاء البرتغالي الأسطوري، رونالدو، خارج جدران مانشستر يونايتد، وسارت «ستار سبورت» على النهج بعنوان «فرض القواعد الجديدة» إشارة إلى قرارات تن هاج الصارمة التي أعادت «الشياطين» إلى الطريق الصحيح من أجل حصد البطولات، كما ذكرت تعليق الألماني يورجن كلوب المتفق مع غريمه الهولندي حول ضرورة فرض القانون والنظام لمنع التعديات اللفظية والهتافات الخارجة خلال مباراة الفريقين.
«لاجازيتا ديللو سبورت» تناولت وضع ميلان الحرج على المستوى الأوروبي، متجاهلة أمر المنافسة في «الكالشيو» التي تبدو محسومة لمصلحة نابولي، حيث بات مقعد الفريق المؤهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل مُهدداً بعد الهزيمة المباغتة أمام فيورنتينا، وكذلك توتر الفريق «قارياً» قبل مواجهة توتنهام في إياب دور ال16، إلا أن المدرب بيولي أعرب عن ثقته في لاعبيه، قائلاً أن مواجهة «الديوك» مختلفة ولن يتأثر فريقه بالهزيمة المحلية، بينما اهتمت «آس» الإسبانية ب«سداسية» أتلتيكو مدريد في شباك إشبيلية واصفة الأمر ب«المهرجان»، وبالطبع صبت «موندو ديبورتيفو» اهتمامها بمواجهة برشلونة وفالنسيا الليلة في «الليجا» مؤكدة على تصريحات تشافي التي وصفها ب«المباراة النهائية»!

مبابي
أرسنال
ميلان
دوري أبطال أوروبا
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