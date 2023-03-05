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«جوهرة النمور» يحتفل بـ«وصافة الهدافين» في «دوري 21»

«جوهرة النمور» يحتفل بـ«وصافة الهدافين» في «دوري 21»
5 مارس 2023 14:00

معتصم عبدالله (دبي)
واصل الأورجوياني، ألدو بارا لاعب وسط اتحاد كلباء، رحلة تألقه في الموسم الحالي لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه أمام مضيفه شباب الأهلي «المتصدر» 1-1 في الجولة 18، والتي شهدت تفوق الجزيرة «الوصيف» أمام ضيفه الشارقة «الثالث» بنتيجة 5-2، فيما حسم التعادل 1-1 مباراة دبا والعين، وعاد بني ياس بالفوز أمام عجمان 2-1، وحسم البطائح مباراته أمام مضيفه خورفكان بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق الوحدة على النصر، والظفرة أمام مضيفه الوصل بنتيجة 3-2.
ورفع ألدو بارا لاعب وسط «النمور» الملقب في بلاده بـ«الجوهرة»، بفضل هدفه في مرمى «الفرسان» 1-1 رصيده الشخصي إلى 10 أهداف في وصافة ترتيب قائمة هدافي الدوري التي يتصدرها نيافا هيرمان لاعب الظفرة الحالي والمعار من الجزيرة، ويحتل اتحاد كلباء المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.
ويتساوى 4 من اللاعبين المقيمين في وصافة ترتيب هدافي دوري 21 برصيد 10 أهداف لكل لاعب، وتضم القائمة إلى جانب ألدو بارا لاعب «النمور»، كارلوس زاباتا «الجزيرة»، إيميرسون «دبا»، ولويز جويلهيرم «الوصل».
وحافظ شباب الأهلي الذي تعادل في مباراته الرابعة في الموسم أمام اتحاد كلباء «قبل الأخير»، على صدارة الترتيب برصيد 43 نقطة، في الوقت الذي قلص فيه الجزيرة «الوصيف» الفارق مع المتصدر إلى 7 نقاط بتفوقه على ضيفه الشارقة «الثالث» 5-2.
وشهدت المباراة عودة الوطني أحمد العطاس مهاجم «فخر أبوظبي» لمعانقة الشباك للمرة الأولى في الموسم الحالي بعد ما سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 37 و65، فيما جاءت بقية الأهداف بواسطة ريتشارد أوكونور 46، كارلوس زاباتا 91، حسن المحمد 96.
وأبقى التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة دبا وضيفه العين، على فارق النقطة، التي تفصل «النواخذة» الرابع برصيد 33 نقطة عن منافسه «الزعيم» الخامس، وافتتح محمد الصريدي التسجيل لدبا في الدقيقة 19، فيما أدرك محمد عوض الله التعادل للعين في الدقيقة 21.

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