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ثنائية لمربطي دبي وعجمان في «الشارقة للجواد العربي»

ثنائية لمربطي دبي وعجمان في «الشارقة للجواد العربي»
5 مارس 2023 13:00

محمد حسن (الشارقة) 
حققت خيول مربطي دبي وعجمان ثنائية خلال ثاني أيام فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الرابع والعشرين للجواد العربي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وشهد اليوم الثاني 8 أشواط مثيرة، حيث افتتح «دي فاهر» لمربط دبي، عندما حصد المركز الأول لفئة الأمهار عمر سنة «أ»، وحقق 92.60 نقطة، وحصد صدارة القسم «ب» المهر «ع ج رازي» لمربط عجمان، الذي حقق 92.70 نقطة.
وأحرز «فهد ياس» لبخيت سعيد الكتبي، المركز الأول لفئة الأمهار عمر سنتين القسم «أ»، محققاً 91.50 نقطة بينما حصد «إي اس سلمان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، صدارة القسم «ب» لنفس الفئة وسجل 90.90 نقطة.
وأكمل «دي شرط» الثنائية لخيول مربط دبي خلال الأمسية عندما حصد صدارة القسم «أ» لفئة الأمهار عمر 3 سنوات، وسجل 92.70 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» إلى «آر إيه كيه مروان» لمربط رأس الخيمة، والذي حصل على 91.40 نقطة.
واعتلى «كي ايه نيشان» لخالد غانم العميري، المركز الأول لفئة الفحول عمر 4-6 سنوات القسم «أ»، وحقق 92.10 نقطة، واختتم الفعاليات «أدميرال» الذي أكمل ثنائية مربط عجمان، عندما نال صدارة القسم «ب» آخر الأشواط، وحقق 92.70 نقطة.

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مهرجان الشارقة للجواد العربي
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