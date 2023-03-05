صدارة «إماراتية إيطالية» في «دولية» سكاي دايف أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ظهرت بعض ملامح الصدارة، في اليوم الثالث وقبل الأخير من بطولة «سكاي دايف أبوظبي» الدولية الثانية للقفز بالمظلات، والتي تشهد مشاركة أكثر من 100 قافز وقافزة، حيث أسفرت نتائج الفردي في مسابقة «دقة الهدف» عن ارتفاع حظوظ القافزين الإماراتيين في الفوز، بعد أن تساوى كل من حيدر يوسف ومحمد عبيد مع الإيطالي قيتوريو جوارنيللي، عقب الجولة السادسة في نفس الرصيد و4 سم.

وفي المركز الرابع، جاء الروسي ديمتري ماكسيموف، متساوياً مع الإيطالي باولو فلبيني برصيد 5 سم والروسي أليكسي بالمركز السادس برصيد 6 سم، وتواجد في المركز السابع 3 قافزين برصيد 8 سم، هم البحريني ناصر خليفة، والألماني تروبن جلاود، والبحريني حسين بودروازا، ثم الإيطالي كلاوديو كاربون والبحريني يونس الدوسري برصيد 9 سم.

وفي منافسات الفرق، تصدر منتخب روسيا «دقة الهدف» برصيد 24 سم، بعد أن تخطت إيطاليا «باول آوت» المتصدر من البداية، والذي ارتفع رصيده عند 26 سم ويليهما ثالثاً فريق «الإمارات 1» برصيد 27 سم ثم «البحرين 1» برصيد 35 سم و«روسيا سيدات 2» برصيد 64 سم و«البحرين 2» برصيد 70 سم.

وفي مسابقة التماسك الرباعي، انفرد بالصدارة الفريق البحريني برصيد 91 نقطة يليه الفريق العماني برصيد 74 نقطة ثم «الفريق الكويتي 1» برصيد 65 نقطة و«الفريق الكويتي 2» برصيد 43 نقطة، ثم فريق الإمارات برصيد 36 نقطة.