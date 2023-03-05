الاتحاد الدولي يشيد بدعم الإمارات لتطوير «المواي تاي» في آسيا



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي، والجمعية العمومية للاتحاد العربي، والمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بالتزامن مع استضافة أبوظبي للبطولة العربية للمواي تاي.

وشهد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي، برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي والإماراتي، وبحضور نائبي الرئيس عبدالكريم الهلالي «المغرب»، ومحمد الزروق الشريف «ليبيا»، بجانب مريم القبيسي «الإمارات» نائبة رئيس الاتحاد العربي، ومصطفى جبار رئيس الاتحاد العراقي، ومحمد منار رئيس الاتحاد السوري، وشاكر الشروف رئيس الاتحاد الفلسطيني، وطارق المهيري الأمين العام للاتحاد، وموسى جبر مساعد الأمين العام.

ورحب النيادي بأعضاء المكتب التنفيذي، والتجمع العربي الذي تشهده الإمارات باحتضان البطولة العربية، وما تشهده من تنافس كبير ومشاركة متميزة تعكس متانة وقوة قاعدة اللعبة في الوطن العربي.



واعتمد المكتب التنفيذي خلال الاجتماع مجموعة من القرارات التي تسعى لتطوير منظومة اللعبة، وتعزيز نجاحاتها خلال الفترة القادمة، حيث تم تشكيل لجنة نسائية تترأسها مريم القبيسي لتفعيل دور الأنشطة والمسابقات والبرامج التي تدعم مسيرة التفوق النسائي للمواي تاي العربي، بجانب اعتماد تنظيم بطولات عربية لفئة الشباب والنخبة الدولية، والعمل على مواصلة تقديم البرامج التدريبية لمدربي المواي تاي والدورات التطويرية للحكام العرب، بما يسهم في تعزيز نجاحات المواي التاي في المنطقة.

وفي الاجتماع الثاني الذي عٌقد للجمعية العمومية العربية، والذي ترأسها عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد العربي، بحضور ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي، بجانب ممثلي الدول الأعضاء، وشهدت استعراض تفاصيل الخطط والبرامج والمسابقات التي تقام خلال الفترة المقبلة، وتمت مناقشة جميع تطورات ومستجدات اللعبة، وبحث سبل وآفاق تطويرها والارتقاء بمسيرتها نحو مراتب متقدمة، تسهم في قيادة طموحات اللاعبين واللاعبات، لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب على صعيد كافة المشاركات بجميع الاستحقاقات الرسمية، والموافقة على مقررات وتوصيات اجتماع المكتب التنفيذي، ودورها في تقديم الإضافة المهمة لمسيرة المواي تاي العربي، واختيار سعد السفياني مستشاراً للاتحاد العربي.

وثمنت الجمعية العمومية للاتحاد العربي الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمسيرة تقدمها والارتقاء بها إلى المصاف العالمي، بعد أن أصبحت الإمارات الوجهة الأولى للمواي تاي في الشرق الأوسط، والمركز المفضل لنخبة أبطال العالم.

وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي اجتماعاً، وتضمن في أجندة أعماله كلمة لعبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي الذي رحب بجميع الأعضاء لحضورهم البطولة العربية، ودور الاتحاد القاري في تطبيق البرامج المتقدمة والمبادرات المهمة للاتحادات الوطنية للارتقاء بمسيرة اللعبة، خلال الاستحقاقات المقبلة، بجانب تعزيز الشراكات، وأطر التعاون مع الاتحاد الدولي، وكافة الاتحادات القارية، من خلال العمل المشترك الذي يسهم في توحيد الأهداف الداعمة لتفوق وتنمية المواي تاي ولاعبيها في جميع البطولات وبكافة المحافل.



وأشاد الدكتور ساكشي تابسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي بالشراكة مع الاتحاد الآسيوي، ودوره الفاعل والنقلة النوعية التي أحدثها خلال الفترة الزمنية القياسية، متقدماً بالشكر إلى الإمارات ودعمها المستمر للمواي تاي التي تحقق نجاحات كبيرة، في ظل هذه الرعاية المهمة.

وتضمن الاجتماع استعراض الشراكة بين الاتحاد الدولي والآسيوي، والاستماع لتقارير الأمين العام للاتحاد الدولي ستيفن فوكس والأمين العام للاتحاد الآسيوي، وبعدها تطرق الاجتماع للمستجدات التنظيمية لبطولات 2023 من بينها بطولة العالم للكبار، ودورة كومبات العالمية، وبطولة العالم للشباب، ودورة الألعاب الآسيوية الداخلية للفنون القتالية وسلسلة بطولات «ام 30 العالمية».

وفي ختام اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، توجه النيادي بالشكر إلى الاتحاد الدولي على مشاركته المهمة، والتعرف على مسار البرامج وخطط سير العمل دولياً بجانب الاطلاع على البطولات العالمية التي تقام خلال المرحلة القادمة، متمنياً التوفيق لكافة الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية في مشاركتها بجميع بطولات العالم.

وكانت البطولة العربية للمواي تاي قد انطلقت يوم الخميس الماضي في صالة رقم 4 في «أدنيك» بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة، يمثلون 17 دولة عربية، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.