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«شباب الجودو» يعود بمكاسب فنية من البطولة العربية

«شباب الجودو» يعود بمكاسب فنية من البطولة العربية
5 مارس 2023 10:33

 
أبوظبي (الاتحاد)

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عادت بعثة منتخب الشاب للجودو إلى الدولة، عقب المشاركة في البطولة العربية التي أقيمت في ضيافة قطر، بمشاركة 84 لاعباً ولاعبة من المستويات الفنية المتقدمة من 13 دولة، وشهدت تنافساً قوياً، وتوزعت ميدالياتها على المنتخبات المشاركة التي تستعد للاستحقاقات الإقليمية والدولية القادمة، ومن بينها بطولة العالم للجودو التي تستضيفها قطر في مايو المقبل، والبطولة العربية لمنتخبات الشباب والناشئين والناشئات والشابات التي ينظمها اتحاد الجودو في الفجيرة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل.
وشهدت البطولة فوز جورام ارام بالميدالية الفضية في وزن تحت 66 كجم، وأظهر خلالها منتخبنا الصاعد مهارات فنية متطورة، بفضل فرص الاحتكاك المستمر التي يوفرها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بعد أن برز أكثر من لاعب في البطولة، وأشاد بهم خبراء اللعبة، خاصة خالد وليد خميس الذي ينتظره مستقبل واعد في وزن تحت 66 كجم، وأيضاً منصور عبد الرحمن في وزن فوق 100 كجم.
وترأس البعثة محمد جاسم سجواني أمين السر المساعد، وضمت الحكم الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وشعبان السيد المدير الإداري للمنتخب، و6 لاعبين، والمدرب الياباني أشيدو.
وأشاد ناصر التميمي أمين السر العام وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي شهد فعاليات البطولة بدعوة من اللجنة العليا المنظمة بالنجاح الفني والتنظيمي الذي حققته البطولة العربية التي سخر لها الاتحاد القطري للتايكواندو والجودو والكاراتيه متطلبات النجاح، لتكون تجربة تنظيمية رائعة استعداداً لاستضافة بطولة العالم للجودو من 7 إلى 13 مايو المقبل.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
قطر
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