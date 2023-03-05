سواريز: نيمار أضاع «الكرة الذهبية» لرفضه النصيحة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الهداف الأوروجواياني لويس سواريز «36عاماً» الذي يلعب حالياً لجريميو البرازيلي، أسفه الشديد لرحيل النجم «السامبا» نيمار دا سيلفا عن برشلونة الإسباني قبل 5 سنوات، وتحديداً عام 2017، وتوقيعه لباريس سان جيرمان الفرنسي، بدلاً من الانتقال إلى أحد أندية القمة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وقال سواريز في حديث لصحيفة «بلاكار» البرازيلية، إنه لم يفهم وقتها ما فعله نيمار، مشيراً إلى أنه نصح زميله السابق في برشلونة بأن يبقى مع «البارسا».

وأضاف سواريز: قلنا له إذا كنت تريد أن تفوز على الدوام، عليك أن تبقى هنا معنا في «الكامب نو».

وجمعت الزمالة بين سواريز ونيمار ثلاثة مواسم في برشلونة، وشكّل الاثنان ومعهما الأرجنتيني ليونيل ميسي «مثلث الرعب الكتالوني».

وقال سواريز: نيمار استمع إلينا وبحكم إننا أصدقاء نصحناه بالبقاء واستبشرنا خيراً عندما كان رده: نعم سأبقى معكم، ولكن يبدو أن ضغوط والده وعشيرته أقوى منه، فاتخذ قراره بتأثير من والده والمقربين منه.

وقال سواريز: كنت أتمنى أن يتجه نيمار إلى الدوري الإنجليزي، طالما أنه قرر بصفة نهائية الرحيل، ونصحته بأن الوضع في إنجلترا سيكون أفضل كثيراً، وحكيت له عن تجربتي مع ليفربول، ورشحت له مانشستر سيتي، حيث سيجد كرة قدم أفضل.

وأبدى سواريز دهشته لاختيار نيمار فرنسا تحديداً، وقال: الكرة الفرنسية تطورت كثيراً مؤخراً، ولكننا قلنا له وقتها إنه من الأفضل له أن يبقى معنا، من أجل حصد المزيد من الألقاب والبطولات. وأضاف: عندما اتخذ نيمار قراره النهائي، انزعجنا جميعاً، لأنه كان لاعباً مهماً جداً للفريق، وكان من الصعب الحصول على بديل في نفس موهبته ومستواه وفاعليته.

واختتم سواريزحديثه بقوله: لو كان نيمار بقي في برشلونة، لكان من المؤكد حصوله على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

تألق لويس سواريز المولود في 24 يناير1987، بصورة لافتة في الأندية الأوروبية التي لعب لها، وأبرزها أياكس أمستردام الهولندي «2007-2011»، وليفربول الإنجليزي «2011-2014»، ثم كان التألق الأكبر مع برشلونة «2014-2020»، واضطر بعدها للمغادرة بقرار من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لـ «البارسا» وقتها، واختتم مسيرته في أوروبا مع أتلتيكو مدريد «2020-2022»، وعاد بعدها إلى مسقط رأسه، حيث لعب 3 أشهر فقط مع ناسيونال مونتيفيديو، وانتقل منه إلى جريميو البرازيلي، بموجب عقد يمتد إلى ديسمبر 2024.