مبابى: أحتفظ بـ «الهدفين 202 و203» لموقعة «أليانز أرينا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



عاش الفرنسي الشاب كيليان مبابى «24 عاماً» ليلة سعيدة في باريس، بعد أن نجح في قيادة سان جيرمان إلى الفوز على نانت 4-2، في «الجولة 26» من الدوري الفرنسي، وسجل خلالها الهدف الرابع لفريقه.

وأجاب بقلب مفتوح عن أسئلة الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، وعلى أسئلة شبكات الراديو التليفزيون الفرنسية الأخرى، في مقابلاته معها، خاصة بعد أن أنفرد بلقب الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 201 هدف، متفوقاً على الأوروجواياني أدينسون كافاني الذي توقف رصيده عن 200 هدف.

في بداية المؤتمر الذي أعقب المباراة، سأله أحد الصحفيين: هل تربط مستقبلك في «حديقة الأمراء» بمباراة الأربعاء المقبل أمام بايرن ميونيخ في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال؟ أجاب: لو كانت المباراة بمثابة مؤشر على مستقبلي، فأنا لا أفكر في ذلك على الإطلاق، لأن ربط مستقبلي بها، يعني عدم احترامي للنادي، أو إنني سأرحل بعيداً جداً، ولكنني هنا وسعيد بوجودي، وحتى الآن لا أفكر في شيء غير صنع الأيام الجميلة لسان جيرمان، وإسعاد الجماهير، واللعب لباريس بالنسبة لشخص مثلي مولود في أحد ضواحيها يعني الكثير وأمر خاص جداً، وقلت مراراً وتكراراً، إنني أريد كتابة التاريخ هنا في فرنسا موطني وبيتي وفي مدينتي ومع فريقي.

وعاد مبابى إلى الحديث عن مباراة البايرن، مشيراً إلى نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الألمان 1-صفرعلى ملعب «حديقة الأمراء»، ومعلناً رفع راية التحدي قائلاً: الهدفان 202 و203 أحتفظ بتسجيلهما في مباراة الإياب على ملعب «أليانز أرينا» معقل «البافاري»، في إشارة واضحة إلى أنه مصمم على الفوز والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وأشار مبابى في تصريحات أخرى لشبكات «مونت كارلو سبورت» و«كانال بلوس» وغيرهما، إلى أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها مع الفريق وقال: هنا تطورت وتعلمت الكثير وهذا يشرفني.

ووجه مبابى بطل العالم المُتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، الشكر إلى جميع زملائه في الفريق ومديره الفني والإدارة والجماهير، وقال: نحن ذاهبون إلى ميونيخ من أجل التأهل، لقد استعدنا الثقة في أنفسنا ومصممين على تحقيق هذا الهدف.

واحتفل مبابى في ملعب «حديقة الأمراء» بالفوز الكبير على نانت، وتجاوب مع الجماهير الغفيرة التي حضرت المباراة، وقال: كانت ليلة سعيدة على الجميع ، ولكن علينا الآن أن ننتقل إلى شيء آخر، فهناك مباراة كبرى تنتظرنا، ونذهب إلى ميونيخ بهدف واحد وواضح، وهو تعديل النتيجة لمصلحتنا.