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مبابي يقتنص اللقب التاريخي

مبابي يقتنص اللقب التاريخي
5 مارس 2023 02:37

باريس (رويترز)

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أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، حين ساعد فريقه في تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفارق 11 نقطة مؤقتاً بالفوز 4-2 على ضيفه نانت.
وهز مبابي "24 عاماً" الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع، ليسجل هدفه رقم 201 بقميص سان جيرمان في جميع المسابقات وكسر التعادل مع إدينسون كافاني.
تقدم سان جيرمان، الذي يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل، بهدف تعويض خسارته على أرضه 1-صفر في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا، 2-صفر في غضون 17 دقيقة عبر ليونيل ميسي وجاون هادجام بالخطأ في مرماه.
ونجح نانت في فرض التعادل قبل الاستراحة بهدفي لودوفيتش بلاس وإجناتيوس جاناجو.
لكن فريق المدرب كريستوف جالتييه حصد نقاط المباراة الكاملة بعد هدف لدانيلو عقب مرور ساعة وضربة مبابي الأخيرة رافعاً رصيده إلى 63 نقطة من 26 مباراة.

مبابي
كافاني
باريس سان جيرمان
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