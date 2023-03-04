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«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت

«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
5 مارس 2023 02:33

باريس (د ب أ)
عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نانت 4/2، ضمن منافسات المرحلة 26 من المسابقة. 

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الأول بفارق تسع نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي يواجه مضيفه رين اليوم ضمن منافسات المرحلة ذاتها. على الجانب الأخر تجمد رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر. 

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وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 12، قبل أن يسجل جوين هاجام لاعب نانت الهدف الثاني لباريس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.
ونجح نانت في تسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول، وذلك عن طريق كل من لودوفيتش بلاس في الدقيقة 31 وإجناتيوس جناجو في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني استعاد باريس السيطرة على المباراة ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق دانيلو بيريرا في الدقيقة 60، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. 

 

سان جيرمان
ميسي
مبابي
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