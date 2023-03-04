إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»

مدريد (د ب أ)

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه إشبيلية 6 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز فياريال على ألميريا 2 / صفر، وخيتافي على جيرونا 3 / 2، وإلتشي على ريال مايوركا 1 / صفر.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد ممفيس ديباي (هدفين) في الدقيقتين 23 و26، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 53، ويانيك كاراسكو في الدقيقة 69 وألفارو موراتا (هدفين) في الدقيقتين 76 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

في المقابل، سجل هدف حفظ ماء الوجه لإشبيلية يوسف النصيري في الدقيقة 39.

وأنهى إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد باب جايي في الدقيقة 81.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إشبيلية عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فياريال على مضيفه ألميريا 2 / صفر.

وسجل هدفي فياريال جيرارد مورينو وخوسي لويس موراليس في الدقيقتين 76 و88.

ورفع فياريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ألميريا عند25 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز خيتافي على ضيفه جيرونا 3 / 2 وسجل أهداف خيتافي إنيس أونال (هدفين) في الدقيقتين الثانية و14، من ركلة جزاء، وبورخا مايورال في الدقيقة 43، فيما سجل هدفي جيرونا فالنتين كاستيلانوس وميجيل جوتيريز في الدقيقتين 54 و80.

ورفع خيتافي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد جيرونا عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز إلتشي على مضيفه ريال مايوركا بهدف نظيف سجله لوكاس بويي في الدقيقة .89 ورفع إلتشي رصيده إلى 12 نقطة في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز العاشر.