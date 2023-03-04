انتصارات ميلان تتوقف في فيورنتينا

روما (رويترز)

هز نيكولاس جونزاليز والمهاجم لوكا يوفيتش الشباك في الشوط الثاني، ليفوز فيورنتينا 2-1 على ضيفه ميلان وينهي سلسلة انتصاراته في أربع مباريات متتالية بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

ومنح جونزاليز التقدم لصاحب الأرض من ركلة جزاء بعد الاستراحة بأربع دقائق، بعد سقوط زميله جوناثان إيكون إثر تدخل من فيكايو توموري.

وعزز يوفيتش من تقدم فيورنتينا بضربة رأس بعد تمريرة من المدافع دودو قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وقلص تيو هرنانديز الفارق لميلان بتسديدة قوية في سقف المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبقي ميلان حامل اللقب في المركز الرابع وله 47 نقطة مثل إنتر ميلان ثالث الترتيب، والذي يستضيف ليتشي اليومالأحد، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 31 نقطة في المركز 12.