«الوطنية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تبصم بالنجاح على النسخة المصرية

القاهرة (وام)

أختتمت مساء أمس بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالبدلة ومن دون البدلة والتي أقيمت لأول مرة في مصر، بتنظيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP"، وبرعاية بنك أبوظبي الأول- مصر.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس الأول بحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، ومريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية.

وشهد اليوم الأول منافسات البراعم والأشبال بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات ممثلي الأندية والأكاديميات، وحرص عدد كبير من الجماهير وأسر اللاعبين على التواجد بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، لحضور المنافسات ودعم ومؤزرة اللاعبين في البطولة، بينما تم تخصيص منافسات اليوم الثاني للمحترفين والهواة، بمشاركة 560 لاعباً ولاعبة من 25 دولة حول العالم.

وأسفرت النتائج عن فوز مصر بالمركز الأول برصيد 204500 من النقاط، وحلت الإمارات في المركز الثاني برصيد 22700 من النقاط، فيما جاءت روسيا في المركز الثالث برصيد 18600 من النقاط.

وعلى مستوى الأكاديميات توجت أكاديمية Gracie barra helioplese المصرية بالمركز الأول برصيد 55900 من النقاط، وحلت ثانية أكاديمية pslpb Cicero البرازيلية برصيد 17000 من النقاط، وثالثاً جاءت أكاديمية Anubis jiu jitsu المصرية ثالثة برصيد 16450 من النقاط، وفي المركز الرابع أكاديمية الوحدة من الإمارات برصيد 12600 من النقاط.

وأقيمت بطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجوجيتسو على أرض مصر لأول مرة بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) ، وبرعاية بنك (أبوظبي الأول مصر)، وبالتعاون مع شركة ( FIT CLUB GROUP)، وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة المصرية.

حضر منافسات اليوم الأخير وقام بتتويج الفائزين العميد محمد الشعراوي رئيس شركة "FIT CLUB GROUP ".

وأكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة الوطنية الأولى التي تقام على أرض مصر، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة والتفاعل اللافت من الجماهير والإعلام أعطى الحدث زخماً كبيراً، يتناسب مع أهمية وقيمة العلاقات المتميزة بين الشقيقتين الإمارات ومصر.

وتوجه الهاشمي بالشكر إلى معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتورة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى مصر، لحضورهما حفل افتتاح منافسات البطولة، ما يعكس الاهتمام الكبير بالحدث.

وأشار الهاشمي إلى أن رياضة الجوجيتسو ومن خلال برامج رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، ومبادرات اتحاد الإمارات للجوجيتسو مستمرة في الانتشار والتوسع مع إقامة المزيد من البطولات، حيث ستكون هناك بطولة كبرى في شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، وهي البطولة القارية لمحترفي الجوجيتسو، والتي يتوقع أن يتضاعف عدد المشاركين فيها.

من جانبه، أكد العميد محمد الشعراوي، رئيس شركة "FIT CLUB GROUP " أن البطولة القارية لمحترفي الجوجيتسو في مصر بشهر أغسطس المقبل، تستهدف مشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، وأنه على ثقة كبيرة من نجاحها الكبير بعد النحاح اللافت، الذي حققته بطولة رابطة أبوظبي الوطنية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الأولى في مصر.

جدير بالذكر، أن البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو 2023، تعتبر جزءاً من الجولات التي تنظمها الرابطة، والتي تستضيف خلالها أكثر من 250 بطولة على امتداد قارات العالم، بهدف توسيع انتشار هذه الرياضة، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو في الوقت ذاته.