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عودة مؤثرة لـ«المقاتل» فوفانا

عودة مؤثرة لـ«المقاتل» فوفانا
5 مارس 2023 01:14

لندن (د ب أ)
أثنى جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، على تأثير ويسلي فوفانا بعدما سجل اللاعب هدف الفوز في الشوط الثاني في المباراة، التي فاز بها تشيلسي بهدف نظيف على ليدز أمس، وهو الفوز الذي جلب الارتياح للمدير الفني. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فوفانا كان يخوض مباراته الأولى منذ الإصابة، التي تعرض لها في الركبة أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر الماضي، حيث تم وضعه في التشكيل الأساسي بسبب إصابة تياجو سيلفا ورييس جيمس. 

وأشار بوتر، الذي شاهد فريقه يفوز لأول مرة في آخر ست مباريات، إلى أن إمكانات فوفانا تؤهله لقيادة الفريق أثناء غياب سيلفا، وذلك عقب انضمامه لتشيلسي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني قادماً من ليستر سيتي في الصيف الماضي. 

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وقال بوتر: "افتقدنا ويسلي. كانت المباراة أمام ميلان عندما أصيب، كان ذلك قبل فترة طويلة للغاية". وأضاف :"إنه يجلب شيئاً مختلفاً، قوته البدنية، هو يدافع عن مساجات كبيرة، يجعلك تدافع بخط متقدم قليلا في الملعب، لأنه يمتلك السرعة والقوة البدنية وهو ما يساعده على العودة". 

وأضاف :"يمكنه قطع الكرة بشكل جيد. إنه لاعب شاب، يتأقلم على طريقة لعب تشيلسي. لديه شخصية".

جراهام بوتر
تشيلسي
ليدز
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