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السيتي يكسب نيوكاسل في «البريميرليج»

السيتي يكسب نيوكاسل في «البريميرليج»
5 مارس 2023 01:32

لندن (رويترز) 

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 تغلب مانشستر سيتي «حامل اللقب» على نيوكاسل يونايتد  2-صفر، ضمن «المرحلة 26» من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى 58 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة، وافتتح فيل فودن، التسجيل في الدقيقة 15 ليحرز هدفه الرابع في ثلاث مباريات، واستحوذ لاعب الوسط بشكل رائع على الكرة في الجانب الأيمن، وتوغل بين أربعة مدافعين، وسدد الكرة قوية في شباك الحارس بوب. وشارك برناردو سيلفا بديلاً في الدقيقة 65، وسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين، مستفيداً من تمريرة المهاجم إرلينج هالاند، ليحسم انتصار فريق المدرب بيب جوارديولا. ونجا أرسنال من انتكاسة، وانتفض بعد التأخر بهدفين، وفاز 3-2 على بورنموث، بفضل هدف قاتل من ريس نيلسون، وسجل بورنموث المهدد بالهبوط ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز بعد تسع ثوانٍ بواسطة فيليب بيلينج، ورغم سيطرة أرسنال، أصبحت النتيجة 2-صفر، بواسطة ماركوس سينسي، قبل مرور ساعة من اللعب.لكن أرسنال انتفض، وقلص توماس بارتي الفارق بالتسجيل في شباك نيتو بعد ساعة من اللعب بقليل، وبعد ثماني دقائق أضاف المدافع «البديل» بن وايت الهدف الثاني، وحاول نيتو إبعادها، لكن بعد أن اجتازت خط المرمى.
ومع حماس المشجعين في «استاد الإمارات»، واقتراب بورنموث من الخروج بالتعادل، أطلق «البديل» نيلسون تسديدة هائلة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليخرج أرسنال بانتصار مثير، ورفع أرسنال رصيده 63 نقطة.  

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
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