«فدوان» بطل «ديربي العين»

عصام السيد (العين)

تُوج المهر «فدوان» للرحماني للسباقات بطلاً لسباق «ديربي العين»، فيما حقق أنطونيو فريزو «ثلاثية» نادرة، والمدربان أحمد المحيربي ومصبح المهيري «ثنائية»، خلال حفل السباق العاشر لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف الذي أقيم أمس الأول، وتألف من 7 أشواط خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 93 خيلاً تنافست على مجموع الجوائز المالية البالغ 540 ألف درهم.

واجتمع لسباق «ديربي العين» لمسافة 1800 متر 6 خيول قوية، ولم يتأخر «فدوان» غير المهزوم، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أنطونيو فريزو، في إبراز مهاراته، ليسجل فوزه الرابع على التوالي، بعد أداء استثنائي، تفوق خلاله بفارق 2.25 طول، ومسجلاً 2:05:47 دقيقة.

وخطف «أوبي» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة جابريل مالون، بفارق رأس جائزة الشوط الأول لمسافة 2000 متر، على لقب الجاهلي، وسجل البطل زمناً 2:21:14 دقيقة.

ونال «المرتجل» لمصبح خميس المهيري، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة أنطونيو فريزو «ثنائية» جائزة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 2:06:97 دقيقة.

وحصدت الفرس «جزيلة» لخلفان حمد القبيسي، بإشراف مصبح المهيري «ثنائية»، بقيادة أنطونيو فريزو «ثلاثية»، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب المسعودي، متفوقة بفارق 4 أطوال، ومسجلة 1:50:47 دقيقة.

وتُوج «نور جعلان» للمالك والمدرب خليفة حاضر المزروعي، وقيادة جيسوس روزاليس، بجائزة الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب الهيلي، بعد أداء قتالي تُوج به جهوده، ومسجلاً 1:52:16 دقيقة.

وخطف «سيرف الموري» لخادم بن حامد بن بطي آل حامد، بإشراف أحمد المحيربي «ثنائية»، وقيادة فرناندو جارا، جائزة الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب الخبيصي، وسجل البطل 1:52:64 دقيقة.

واكتسح «بشاشة الريف» لسالم راشد النيادي، بإشراف د. جابر بيطار، وقيادة تاج اوشي، منافسيه بفارق «21 طول»، في الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر على لقب زاخر، ومسجلاً 1:37:59 دقيقة.