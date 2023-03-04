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الرياضي

سلطان بن خليفة بن شخبوط يثمن جهود نائب رئيس «آسيوي الشطرنج»

سلطان بن خليفة بن شخبوط يثمن جهود نائب رئيس «آسيوي الشطرنج»
5 مارس 2023 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

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أرسل الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، برقية شكر إلى السعودي مساعد الزويهري، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي انتهت دورته الانتخابية الثانية، وبلوغه الحد الأقصى لسنوات البقاء في المنصب، الذي استغرق ثمانية أعوام، قدم فيها الكثير من الخدمات والدعم، مما ساهم في إثراء الحركة الشطرنجية في القارة الصفراء.
الجدير بالذكر أن مساعد الزويهري كان يشغل إلى جانب منصبه القاري في إحدى الفترات منصب رئاسة النادي الأهلي السعودي، الذي حصل أثناء رئاسة الزويهري على بطولات الدوري والكأس والسوبر في كرة القدم موسم 2015-2016، وذلك بعد غياب البطولات ربع قرن عن النادي، ولهذا تمت تسميته من قبل بعض المراقبين والخبراء بالرئيس التاريخي الذهبي للنادي الأهلي السعودي.

سلطان بن خليفة بن شخبوط
الشطرنج
آسيوي الشطرنج
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