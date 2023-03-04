جوارديولا: لم أشك في عودة فودين

لندن (د ب أ)

لم يكن لدى جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أي شكوك في عودة فيل فودين لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لاعب خط الوسط الإنجليزي سجل هدفا فرديا وضع به مانشستر سيتي في طريقه نحو الفوز بهدفين نظيفين على نيوكاسل اليوم السبت.

وعانى فودين "22 عاماً" من أشهر قليلة صعبة عقب نهاية كأس العالم، حيث قدم أداءً سيئاً بالإضافة لإصابته ومرضه.

وقال جوارديولا: "فيل لديه هذه القدرة الخاصة ولكن عندما تحدثت إليه قلت له إن ما حدث معه أمر طبيعي، وأن هذا ما ينبغي حدوثه".

وأضاف: "انضم إلينا وهو يبلغ 17 عاماً، وتدرب معنا هنا، في المنتخب الوطني، كأس أوروبا، كأس العالم، فاز بالألقاب".

وأردف :" كان يتحسن قليلاً في كل عام عن ذي قبله، ولكن في اللحظة التي تتراجع فيها، تقبل هذا، إنه جزء من هذا الأمر".

وأكد :"تقبل الأمر، يمكنك أن تقوم بعمل أفضل، وخطوة بخطوة كل شيء سيعود. بالطبع هو يسجل الأهداف حاليا". وأضاف :"ما حدث لفيل طبيعي للغاية. فقط تقبل الأمر واللحظات السيئة ستمر. اللحظات الجيدة ستعود دائماً". هدف فودين منح مانشستر سيتي التقدم، ولكن نيوكاسل قاتل وكان في نهج تصاعدي قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليحسم نقاط المباراة لمانشستر سيتي.

وقال جوارديولا: "أتيحت لهم الفرص لتسجيل الأهداف، وكانت لدينا مشاكل، ولكن إنه نيوكاسل، فريق استثنائي".

وأردف: "كانوا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة قبل أسبوع، وتواجدوا في المراكز الأربع الأولى، المراكز الخمس الأولى طوال الموسم".

وأكد: "كانت نتيجة مذهلة بالنسبة لنا، لأنها كانت مباراة صعبة". وبعد الخسارة في ويمبلي في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، وفشله في تحقيق أي انتصار في آخر خمس مباريات بالدوري، يبدو أن قوة نيوكاسل نفدت مع اقتراب الموسم من نهايته.

ومع ذلك، يشعر إيدي هاو، مدرب الفريق، أن فريقه ظل قوياً. وأكد: "الأداء بشكل عام كان جيداً للغاية. كانت مباريات في أعلى المستويات، وكنا ندا لكل تلك الفرق. خرجنا خاسرين، ولكن من حيث الأداء العام، ربما يكون هذا انعكاساً قاسياً".