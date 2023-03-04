أبطال «سوبر سترداي» إلى كأس دبي العالمي

عصام السيد (دبي)

حجز أبطال «سوبر سترداي» الذي أُقيم اليوم بمضمار ميدان، وتألف من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، مقاعدهم مبكراً في الليلة الكبيرة لكأس دبي العالمي الـ 27، بعد التتويج بألقاب الأشواط التي تحاكي «البروفة» المصغرة للمونديال التي بلغ إجمالي جوائزها المالية مليونين و345 ألف دولار برعاية «طيران الإمارات.

وكان أول المتأهلين الجواد «جوجورثا دي مونلاو» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الفائز بجولة آل مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة، وستكون وجهته المقبلة سباق دبي كحيلة كلاسيك البالغة جائزته مليون دولار، وسجل البطل بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة باتريك دوبس 2:15:24 دقيقة.

وفاز الجواد «جلوبال ستورم» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، ببطولة دبي مدينة الذهب لمسافة 2410 أمتار، مسجلاً 2:27:47 دقيقة، وسيتوجه إلى سباق دبي شيما كلاسيك البالغة قيمة جائزته المالية 6 ملايين دولار.

وظفر «دسكوفري آيلاند» لمحمد خليل أحمد، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة جيمس دويل، بلقب برج نهار لمسافة 1600 متر، وستكون وجهة الجواد سباق جودلفين مايل البالغة جائزته مليون دولار، وسجل البطل 1:36:98 دقيقة.

وتوج «الدسم» للشيخ عبد الله المالك الصباح، بإشراف جورج بوي، وقيادة مايكل بارزلونا، بطلاً لسباق بطولة ند الشبا تيرف سبرنت لمسافة 1200 متر، مسجلاً 1:09:08 دقيقة، وسوف يكون هدفه سباق القوز للسرعة البالغة جائزته 1.5 مليون دولار.

ولمع بريق «جو سولجر جو» لفيكتورياس، بإشراف فوزي ناس، وقيادة ادري دو فريز، ليفوز بسباق بطولة البستكية لمسافة 1900 متر، وسجل البطل 1:58:91 دقيقة، وسيتوجه إلى سباق ديربي الإمارات البالغة جائزته المالية مليون دولار.

وأهدى «ساليوت ذا سولجر» المالك فيكتورياس، والمدرب فوزي ناس، والفارس أدري دو فريز «الثنائية»، حين توج بطلاً للجولة الثالثة والختامية من كأس آل مكتوم للتحدي لمسافة 2000 متر، مسجلاً 2:04:52 دقيقة، وسيتوجه الجواد إلى السباق الرئيس البالغة قيمة جائزته المالية 12 مليون دولار.

وحطم «السهيل» الذي أهدى جودلفين والمدرب شارلي ابلبي، والفارس وليام بيوك الثنائية، الزمن القياسي لمسافة 1400 متر «عشبي»، بفوز صارخ في بطولة رأس الخور، وسجل زمناً جديداً قدره 1:21:46 دقيقة.

واعتلى «الفريق» لشادويل، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دين أونيل، قمة بطولة جبل حتا للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، وسيستهدف بطولة دبي تيرف البالغة جائزتها المالية 5 ملايين دولار، وسجل البطل 1:48:19 دقيقة.

وتمكن «ساوند موني» لـ «ر ر ر للسباقات»، بإشراف بوبات سيمار وقيادة مايكل بارزلونا، من الفوز بلقب سباق بطولة مهب الشمال بزمن 1:11:05 دقيقة، وسيتوجه إلى سباق جولدن شاهين البالغة جائزته مليوني دولار.

الجدير بالذكر، أن بطولة كأس دبي الذهبية، البالغة جائزتها مليون دولار، ستكون أحد السباقات الرئيسية في المونديال في الليلة الكبيرة.