المزروعي بطل مهرجان محمد بن راشد للقدرة

محمد حسن (دبي)

تُوِّج الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب السباق الرئيس لـ«مهرجان محمد بن راشد للقدرة»، الذي أُقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، لمسافة 160 كلم، بمشاركة نحو 143 فارساً وفارسة.

وحسم المزروعي السباق على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات «أم آر أم»، مسجلاً 6:19:41 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.28 كلم/ ساعة.

وحلّ في المركز الثاني الفارس راشد سعيد المهيري على صهوة «أمهان دي لوريك» لإسطبلات «إف 3»، وسجل زمناً قدره 6:19:43 ساعة، فيما حل في المركز الثالث إبراهيم عيسى الشامسي على صهوة «إينهوا ليجور» لإسطبلات «أم 7» بزمن قدره 6:19:45 ساعة.

وشهد السباق وقام بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بحضور الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وأحمد سعيد الفلاسي، ممثل إعمار، الشركة الراعية.

وشهد السباق مشاركة النخبة من الخيول، لذلك جاء قوياً ومثيراً في جميع مراحله، ولم تتضح الرؤية إلا في المرحلة الأخيرة التي شهدت منافسة قوية بين فرسان «أم آر أم» و«إف 3» و«أم 7».

ونجح بطل السباق الفارس سيف المزروعي في تنفيذ تكتيكه بالتدرج خلال المراحل، مع مراقبة فرسان المقدمة، ليتقدم بقوة في المراحل الأخيرة، متخطياً الجميع، ويسجل فوزه الثاني في الموسم وعلى الجواد نفسه.

واشتمل المهرجان الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، على أربعة سباقات، وهي سباق السيدات لمسافة 101 كلم، وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ثم سباق كأس «جميلتي» المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم، وسباق الكأس الرئيس لمسافة 160 كلم.



