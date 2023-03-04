الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

المزروعي بطل مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المزروعي بطل مهرجان محمد بن راشد للقدرة
4 مارس 2023 21:40

محمد حسن (دبي)
تُوِّج الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب السباق الرئيس لـ«مهرجان محمد بن راشد للقدرة»، الذي أُقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، لمسافة 160 كلم، بمشاركة نحو 143 فارساً وفارسة.
وحسم المزروعي السباق على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات «أم آر أم»، مسجلاً 6:19:41 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.28 كلم/ ساعة.
وحلّ في المركز الثاني الفارس راشد سعيد المهيري على صهوة «أمهان دي لوريك» لإسطبلات «إف 3»، وسجل زمناً قدره 6:19:43 ساعة، فيما حل في المركز الثالث إبراهيم عيسى الشامسي على صهوة «إينهوا ليجور» لإسطبلات «أم 7» بزمن قدره 6:19:45 ساعة.
وشهد السباق وقام بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بحضور الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وأحمد سعيد الفلاسي، ممثل إعمار، الشركة الراعية.
وشهد السباق مشاركة النخبة من الخيول، لذلك جاء قوياً ومثيراً في جميع مراحله، ولم تتضح الرؤية إلا في المرحلة الأخيرة التي شهدت منافسة قوية بين فرسان «أم آر أم» و«إف 3» و«أم 7».
ونجح بطل السباق الفارس سيف المزروعي في تنفيذ تكتيكه بالتدرج خلال المراحل، مع مراقبة فرسان المقدمة، ليتقدم بقوة في المراحل الأخيرة، متخطياً الجميع، ويسجل فوزه الثاني في الموسم وعلى الجواد نفسه.
واشتمل المهرجان الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، على أربعة سباقات، وهي سباق السيدات لمسافة 101 كلم، وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ثم سباق كأس «جميلتي» المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم، وسباق الكأس الرئيس لمسافة 160 كلم.

أخبار ذات صلة
47 مزرعة نباتية تجارية في الدولة
شرطة دبي تشيد بدور منقذي الشواطئ في مبادرة «شكراً لكم»
مهرجان محمد بن راشد للقدرة
دبي
سيح السلم
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©