ميدفيديف بطل «تنس دبي»



مراد المصري (دبي)



توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف سابعاً عالمياً، بلقبه الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وتغلب ميدفيديف في النهائي على مواطنه أندري روبليف المصنف سادساً عالمياً 6-2 و6-2، ليحقق بذلك ثالث ألقابه في أقل من أسبوعين بعد تتويجه ببطولتي روتردام الهولندية والدوحة.

وحضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، وكولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش كيدامبي، رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وشينيد السباعي، نائب رئيس أول للتسويق، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس.

وجاء تتويج ميدفيديف ليؤكد سيطرة اللاعبين الروس على لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس في آخر ثلاث نسخ، بعد تتويج مواطنيه أصلان كاراتسيف بلقب 2021، وروبيلف العام الماضي.

وحصل ميدفيديف على جائزة المركز الأول البالغة 533 ألفاً و990 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة، تضاف إلى تصنيفه العالمي، فيما حصد روبليف جائزة المركز الثاني البالغة 287 ألفاً و320 دولاراً، بالإضافة إلى 300 نقطة.