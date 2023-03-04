الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الحمرية ينتزع «ثالث» دوري الأولى

الحمرية ينتزع «ثالث» دوري الأولى
4 مارس 2023 21:11

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
الجزيرة الحمراء يعتذر لجماهيره
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»


صعد الحمرية إلى المركز الثالث مؤقتاً، في دوري أندية الدرجة الأولى، بفوزه على مضيفه فرسان هسبانيا «الأخير» 4-1، ضمن «الجولة الـ24»، والتي انطلقت أمس بفوز التعاون على سيتي 2-1، فيما شهد اليوم فوز العروبة على الجزيرة الحمراء 2-1، وتعادل الرمس ومسافي 1-1.
وقاد السوري مارديك مردكيان، والجزائري فتحي ساخي الحمرية إلى الفوز الـ13 في الدوري، على حساب فرسان هسبانيا 4-1، بعدما سجل الأول «ثنائية» في الدقيقتين 4 و48، والثاني هدفين أيضاً في الدقيقتين 32 و47، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بواسطة «البديل» محمد الفلاسي في الدقيقة 89، وشهدت المباراة طرد عدنان البلوشي لاعب وسط الحمرية بالإنذار الثاني في الدقيقة 87.
ورفع الحمرية رصيده إلى 43 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتاً، فيما بقى فرسان هسبانيا في الأخير برصيد 8 نقاط.
وتختتم «الجولة 24» الأحد بمواجهات منتظرة، أبرزها قمة الإمارات «الرابع» برصيد 41 نقطة، أمام ضيفه دبا الحصن «الوصيف» بـ45 نقطة على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، فيما يستقبل حتا «المتصدر» بـ47 ضيفه بينونة «قبل الأخير» بـ15 نقطة، ويلعب جلف أف سي أمام الفجيرة، فيما يواجه العربي ضيفه مصفوت.

دوري الدرجة الأولى
الحمرية
التعاون
الجزيرة الحمراء
الرمس
مسافي
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©