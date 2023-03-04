الحمرية ينتزع «ثالث» دوري الأولى

معتصم عبدالله (دبي)



صعد الحمرية إلى المركز الثالث مؤقتاً، في دوري أندية الدرجة الأولى، بفوزه على مضيفه فرسان هسبانيا «الأخير» 4-1، ضمن «الجولة الـ24»، والتي انطلقت أمس بفوز التعاون على سيتي 2-1، فيما شهد اليوم فوز العروبة على الجزيرة الحمراء 2-1، وتعادل الرمس ومسافي 1-1.

وقاد السوري مارديك مردكيان، والجزائري فتحي ساخي الحمرية إلى الفوز الـ13 في الدوري، على حساب فرسان هسبانيا 4-1، بعدما سجل الأول «ثنائية» في الدقيقتين 4 و48، والثاني هدفين أيضاً في الدقيقتين 32 و47، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بواسطة «البديل» محمد الفلاسي في الدقيقة 89، وشهدت المباراة طرد عدنان البلوشي لاعب وسط الحمرية بالإنذار الثاني في الدقيقة 87.

ورفع الحمرية رصيده إلى 43 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتاً، فيما بقى فرسان هسبانيا في الأخير برصيد 8 نقاط.

وتختتم «الجولة 24» الأحد بمواجهات منتظرة، أبرزها قمة الإمارات «الرابع» برصيد 41 نقطة، أمام ضيفه دبا الحصن «الوصيف» بـ45 نقطة على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، فيما يستقبل حتا «المتصدر» بـ47 ضيفه بينونة «قبل الأخير» بـ15 نقطة، ويلعب جلف أف سي أمام الفجيرة، فيما يواجه العربي ضيفه مصفوت.