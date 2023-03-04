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أرسنال يغتال أحلام بورنموث على طريق القمة

أرسنال يغتال أحلام بورنموث على طريق القمة
4 مارس 2023 21:10

لندن  (د ب أ)
قلب فريق أرسنال تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بورنموث، إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة، ليعود بعد ريمونتادا قوية في اللحظات الأخيرة اغتال معها أحلام المنافس بالحصول على نقطة تسعفه في صراعه للنجاة من الهبوط.
وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2 / صفر، وتشيلسي على ليدز يونايتد 1 / صفر، وبرايتون على وستهام 4 / صفر، ووولفرهامبتون على توتنهام 1 / صفر، وأستون فيلا على كريستال بالاس بذات النتيجة.
وتقدم بورنموث بهدف سجله فيليب بيلينج بعد مرور 11: 9 ثانية فقط على بداية اللقاء، وأضاف ماركوس يسينسي الهدف الثاني لبورنموث في الدقيقة 57، ثم قلص أرسنال الفارق في الدقيقة 62 عن طريق هدف سجله توماس بارتي، ثم سجل بنجامين وايت هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ريس نيلسون هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وأصبح هدف بيلينج  هو ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدف شين لونج الذي سجل أسرع هدف في الثانية 69: 7 لصالح فريق ساوثهامبتون أمام واتفورد في موسم 2017 / 2018.

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ورفع أرسنال رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 

أرسنال
ميكيل أرتيتا
الدوري الإنجليزي
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