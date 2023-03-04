الشارقة بطل دوري اليد للناشئين



رضا سليم (دبي)



تُوج الشارقة بدرع دوري الناشئين لكرة اليد، للمرة الثامنة على التوالي، والسادسة عشرة في تاريخه، بعد تغلبه على بني ياس 37 - 18، في المباراة التي أقيمت بملعب نادي الشارقة، في الجولة الـ14 الختامية للمسابقة، ليحصد اللقب بـ«العلامة الكاملة» من دون تعادل أو خسارة.

وقام داود المليح الأمين العام المساعد لاتحاد اليد، رئيس لجنة المسابقات، بتتويج الفريق بالكأس والميداليات الذهبية، بحضور يوسف أحمد، مشرف المراحل السنية بنادي الشارقة، وعلي المرزوقي مدير فريق رجال الشارقة لكرة اليد.

يذكر أن درع دوري الناشئين، البطولة السابعة لليد الشرقاوية هذا الموسم، بعدما حصد فريق رجال «الملك» ثلاثية السوبر وكأس الإمارات وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وحقق فريق الشباب «ثنائية» الدوري والسوبر، وأضاف الأشبال درع الدوري. وتتصدر جميع فرق المراحل السنية بنادي الشارقة كافة المسابقات حتى الآن وقبل الأمتار الأخيرة قبل حسم النتائج النهائية خلال الأسابيع المقبلة.