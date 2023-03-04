سعود القاسمي يستقبل فريق شرطة رأس الخيمة للرماية

رأس الخيمة (وام)



استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، فريق شرطة رأس الخيمة للرماية، الفائز في المركز الأول في بطولة الشرطة للرماية السنوية، ضمن منافسات وزارة الداخلية، وفريق «القاسمي» للتجديف من جمعية الرمس للفنون الشعبية والتجديف، وفريق «زلزال» لقوارب التجديف الشراعية، بمناسبة فوزهما في المراكز الأولى في سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية، وسباق دلما للتجديف في أبوظبي.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أصحاب الإنجازات الرياضية الفائزين في المراكز الأولى، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وأكد سموه أن إنجاز فريق شرطة رأس الخيمة للرماية يعكس مدى كفاءة الفرق الأمنية في شرطة رأس الخيمة، وجاهزيتها في تعزيز أمن وسلامة أفراد المجتمع، والمحافظة على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي حققتها إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات.

كما أشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي ظهر به فريقا «القاسمي» و«زلزال»، وأسفر عن هذا الإنجاز الرياضي التراثي الذي يدل على أن تحقيق الانتصارات يأتي ببذل الجهد والمثابرة والتدريب المتواصل.

وأشار سموه إلى أهمية المحافظة على تراث الآباء والأجداد ومواصلة المشاركة في مختلف السباقات البحرية التي تعكس تاريخ وتراث الإمارة والدولة.

من جانبهم، أعرب الفائزون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه المتواصل لمختلف الفرق الرياضية في الإمارة، وتشجيعه الدائم لأبناء إمارة رأس الخيمة على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية والسباقات البحرية التراثية التي تقام في الإمارات.